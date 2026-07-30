Gastronomía y solidaridad: Gandia celebra el V Concurso Amateur de Fideuà by Chef Amadeo que destinará 1 € de cada degustación a Aspanion

La regidora de Turismo, Balbina Sendra; el chef Amadeo Faus; la presidenta de la Falla Calle Mayor y Paseo, Patricia Máñez, y el regidor delegado de Fallas, Adrià Vila, han presentado la quinta edición del Concurso Amateur de Fideuà de Gandia by Chef Amadeo, una iniciativa que se ha consolidado como una de las citas gastronómicas y festivas del verano en la ciudad.

El acontecimiento se celebrará el próximo 8 de agosto en el paseo de las Germanías de Gandia y combinará gastronomía, participación ciudadana, solidaridad y animación musical con el objetivo de continuar promocionando la Fideuà de Gandia como uno de los principales símbolos identitarios y turísticos del municipio.

En la presentación del evento, Balbina Sendra destacó la importancia de la gastronomía dentro de la estrategia de promoción turística de la ciudad. «La gastronomía es un puntal fundamental de nuestra promoción turística. La Fideuà de Gandia es uno de nuestros grandes elementos diferenciadores y somos de las pocas ciudades que pueden afirmar que tienen un plato propio reconocido en todo el mundo», señaló.

La regidora remarcó que iniciativas como esta permiten fomentar la participación popular, promocionar la gastronomía local y dinamizar el centro histórico durante la temporada estival. Además, puso en valor el carácter solidario del acontecimiento, puesto que una parte de la recaudación se destinará a Aspanion, asociación dedicada al apoyo de las familias con menores afectados por cáncer.

Por su parte, el chef Amadeo Faus explicó que el concurso llega a la quinta edición con una participación cada vez más numerosa y con el objetivo de continuar acercando la fideuà a la ciudadanía. «Es un concurso hecho para la gente. Queremos que la ciudadanía de Gandia participe, que venga a verlo y a disfrutar de una jornada que combina gastronomía, convivencia y fiesta», afirmó.

Faus destacó que el certamen contará con 30 equipos participantes y que se espera una asistencia de entre 700 y 800 personas. Paralelamente, se realizará un showcooking de fideuà para entre 350 y 400 asistentes, que podrán degustar el plato elaborado por el chef.

La presidenta de la Falla Carrer Major i Passeig, Patricia Mañez, informó que las 30 plazas para concursar ya están completamente cubiertas y animó la ciudadanía a adquirir los tickets de degustación. El precio es de 12 euros e incluye fideuà, bebida y helado, destinándose un euro de cada entrada a Aspanion.

Tickets a la venta

Los tickets se pueden adquirir en el Restaurante Chef Amadeo, a las camas elásticas de la plaza del Temple, al Xiringuito Budha número 2 y a la Floristería Arco Iris.

La jornada empezará a las 20 horas con la acreditación de los concursantes. El concurso y el showcooking arrancarán a las 21.45 horas y la cena popular tendrá lugar a partir de las 22 horas. Posteriormente, la fiesta continuará con las actuaciones de DJ Donofrío y DJ José Ripoll.

Finalmente, Adrià Vila destacó el papel que están desarrollando las fallas como generadoras de actividad durante todo el año. «Hemos conseguido que las fallas aportan acontecimientos que dan valor añadido en la ciudad más allá de la semana fallera. Este concurso es un ejemplo de la capacidad de crear alianzas entre el mundo fallero, la gastronomía y el Ayuntamiento de Gandia», señaló.

El regidor también animó la ciudadanía a participar en una iniciativa que «combina tradición, gastronomía, turismo y convivencia» y que contribuye a reforzar la proyección de Gandia como referente gastronómico.

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Miembros del jurado

El concurso contará con un jurado formado por siete profesionales vinculados a los ámbitos de la gastronomía, el turismo y la comunicación: David Pardo, presidente de la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandia; Beatriz Martínez, directora del Hotel RH Bayren & Spa; Simón López Font (Cabo Cook), chef del Ejército de Tierra; Paco Sanz, director regional de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana; José Antonio Torrent Romero, fundador del Arroceria Mornell; Joe W. Padilla, chef de Puerto Rico y campeón de la World Paella Day Cup 2024; y Vicente Blasco González, gerente del Restaurante Blasco Bahamas y ganador del premio a la Mejor Fideuà Local de Gandia 2026.