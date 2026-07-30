Joaquín Piqueres Sánchez, de Novelda, gana el XXXV Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2026

El escritor de Novelda, Joaquín Piqueres Sánchez, ha ganado el XXXV Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2026 que organiza cada año la Mancomunitat de Municipis de la Safor. La obra, "El poble que va oblidar les paraules", fue elegida por el jurado y será publicada por Tàndem Edicions (Bromera Ediciones).

En esta edición se han presentado 27 originales (15 de la provincia de Valencia, 4 de Alicante, 4 de Barcelona, 2 de la provincia de Girona, 1 de las Islas Baleares y 1 de la provincia de Lleida), de los cuales, 8 eran mujeres y 19 hombres.

El jurado de la XXXV edición del certamen ha estado presidido por Jordi Puig Muñoz, presidente y conseller de Cultura de la Mancomunitat, y formado por Teresa Broseta Fandos (filóloga y escritora), Carme Cardona Bartual (filóloga y escritora), Vicenta Tasa Fuster (profesora de Derecho Constitucional de la UV y académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua), Octavio Ferrero Punzano (ganador del Premio Carmesí el 2025) y Andrea Bella Català (representante del Editorial Tándem del Grupo Bromera Ediciones). Actuó como secretaria Vicenta Palanca y se reunió por videoconferencia el día 28 de julio de 2026.

Obra adecuada para el público infantil

Sobre la obra ganadora, el jurado ha valorado que la obra es adecuada para el público infantil, que utiliza muy bien la lengua como elemento esencial y los personajes son muy interesantes y con mucha capacidad de imaginación.

La editorial Tàndem Edicions (Edicions Bromera-Grupo Planeta) es la encargada de publicar las obras ganadoras de este premio literario, organizado cada año por Mancomunitat de Municipis de la Safor, acompañado de una dotación de 3.500€ y una escultura de Josep Basset. Así mismo, el certamen cuenta con el apoyo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Joaquín Piqueres Sánchez (Novelda, 1985) es maestro y psicopedagogo. Su actividad profesional combina la docencia en la etapa de Primaria en un colegio de Novelda y la formación de los futuros maestros en la Universidad de Alicante. Trabaja en diferentes proyectos de investigación educativa y participa en iniciativas de innovación, elaboración de materiales didácticos y asesoramiento de trabajos académicos.

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«Me preocupa el respeto por la singularidad de cada alumno y alumna y concibe la educación como una poderosa herramienta de transformación social», apunta Piqueres. «Me gusta leer, escribir, pasar tiempo con la familia y amigos, ver reír y crecer mi hijo y disfrutar de todas las cosas buenas que nos ofrece nuestra tierra».