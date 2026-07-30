Nuevo concierto sin permiso en el Summer Market de Oliva: la Policía Local levanta acta

La historia se vuelve a repetir. El recinto de Summer Market, ubicado en el sector Terranova-Burguera de la playa de Oliva, acogió ayer por la tarde un concierto de música en directo, de una cantante solista, contraviniendo el decreto municipal de no celebrarlos.

Este decreto concede a la empresa una prórroga de actividad hasta el 31 de agosto, pero con la condición de no acoger actuaciones en directo, y es fruto de un compromiso al que llegó el gobierno local "in extremis" con los vecinos, que claramente no quieren tener esta zona gastronómica y de ocio al lado de sus casas o apartamentos.

La secuencia de los hechos fue prácticamente igual que el pasado sábado, donde ya hubo un primer concierto sin permiso. La organización lo publicitó por la mañana en redes sociales, los vecinos advirtieron a la Policía Local de que iba a cometerse una irregularidad, y por la tarde se personaron dos agentes para levantar un acta, aunque el recital, según denuncia la asociación de vecinos se celebró igualmente como estaba previsto, entre las 20.30 horas y las 22 horas, con grandes éxitos de los años 70 hasta la actualidad.