Oliva pone orden en el cementerio: dará de baja mil nichos anteriores a 1950 tras caducar los derechos funerarios

El Ayuntamiento de Oliva ha iniciado un expediente administrativo para declarar la caducidad del derecho funerario de varias unidades de enterramiento en el cementerio municipal, fundamentalmente nichos, por encontrarse estos supuestamente caducados, abandonados, no renovados o sin uso acreditativo.

Este expediente afecta, por el momento, a aquellos nichos asignados o bien con restos depositados antes del año 1950, cuyos derechos funerarios están automáticamente caducados, según recoge expresamente la ordenanza reguladora del cementerio, así como la normativa estatal y autonómica al respecto. Se calcula que hay mil nichos en estas circunstancias, una proporción elevada teniendo en cuenta que el camposanto cuenta con cinco mil nichos en total.

El recinto ha cumplido recientemente 100 años y Oliva siempre ha sido una ciudad de tamaño importante, actualmente tiene 26.813 habitantes.

La concejala delegada, Rosa Pous, explica que su departamento está trabajando además para hacer un inventario "real" del cementerio municipal: "Tenemos muchos nichos caducados desde hace muchos años, algunos de ellos deteriorados y con peligro de colapso. Incluso hay nichos de los cuales ya no tenemos contacto de herederos o familiares, y es necesario tener un registro actualizado para poder conocer cuáles son las necesidades reales del cementerio y poderlas aplicar".

Recientemente se publicó en el Boletín Oficial del Estado un anuncio con todas estas concesiones caducadas. Se necesita conocer quiénes son los titulares o los herederos de las concesiones funerarias para mantener un registro actualizado. También es importante identificar aquellos nichos que se encuentran vacíos, para que el registro refleje la situación real del cementerio y así poderlo gestionar de forma más eficiente.

Uno de los nichos ruinosos. / Levante-EMV

Por este motivo, el ayuntamiento hace en primer lugar un llamamiento, rogando a las personas que puedan ser titulares o herederos de nichos asignados antes de 1950 que se pongan en contacto, para completar o actualizar los datos de la concesión y ayudar a verificar la situación actual de los nichos. "La colaboración de la ciudadanía es fundamental para que el cementerio disponga de un registro completo y fiel a la realidad", añadió Pous.

La ordenanza municipal determina que el derecho funerario atribuye a su titular el uso exclusivo sobre la sepultura asignada, a los fines de inhumación de cadáveres, restos y cenizas, según su clase, y sobre las parcelas otorgadas por el ayuntamiento, durante el tiempo fijado en la concesión y que, a efecto de plazos, contabilizará desde la primera inhumación. En ningún caso se considerará atribuida al titular del derecho funerario la propiedad del suelo. Los herederos están obligados a pagar las tasas correspondientes.

Mensaje de tranquilidad

Estas concesiones se otorgan para un periodo de 5 años, (exclusivamente para los nichos situados en la quinta tramada), 25 años, o 50 años. Si el derecho es sobre parcela para construir sepultura, el plazo es de 75 años. En un mismo nicho se pueden hacer como máximo seis inhumaciones.

Finalizado el periodo de concesión, si no hay renovación o traslado, los restos que ocupen las sepulturas pasarán a la fosa común o lugar equivalente habilitado al efecto, eso sí, después de dar aviso a los familiares, por los canales previstos por la ley. También se procederá a retirar los elementos ornamentales del nicho y se guardarán por un tiempo de 18 meses, transcurridos los cuales se procederá a la destrucción de los mismos de conformidad a lo que marca la ley.

El derecho funerario también se puede extinguir por abandono de la sepultura, debido a la falta de mantenimiento o por ruina de la misma.

Ahora bien, la concejala quiere dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Vamos a ser flexibles con el tiempo, y tampoco vamos a poner a nadie en ninguna fosa común hasta tener todos los permisos, además esta no existe como tal, se trata de un osario donde los restos van envueltos en un sudario perfectamente identificados".

Este proceso empezará por estos nichos abandonados, pero seguirá con el resto, asegura la concejala. Comenta que tras este llamamiento hay muchas personas que están acudiendo al ayuntamiento para hacer renovaciones de nichos.