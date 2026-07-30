Palma de Gandia abre cinco expedientes sancionadores por incivismo: El municipio también sufre los vertidos incontrolados de trastos y residuos

Del incivismo de unos pocos parece que no se libra casi ningún municipio. Esta semana se ha producido en Palma de Gandia un vertido incontrolado de un volumen importante de trastos que alguien descargó junto a la iglesia. La Policía Local había realizado la ronda habitual a su hora y no había ninguna trasto, hecho que confirma que el vertido se hizo de manera deliberada entre la finalización del servicio policial y el momento en que el vecindario lo comunicó, alrededor de las 14.00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Palma de Gandia se recuerda que la Policía Local no presta servicio las 24 horas, por lo que, cuando el vecindario avisó, no se podía actuar hasta el día siguiente. Y aquí es donde entran las diligencias, que son imprescindibles antes de retirar ningún material. Sin estas diligencias, cualquier vertido incívico quedaría impune.

Imagen de escombros vertidos en el término municipal de Palma de Gandia / Ajuntament de Palma de Gandia

Las diligencias son necesarias porque permiten identificar posibles responsables revisando los trastos y buscando elementos que los relacionan con una vivienda o persona, hacen posible elaborar un informe policial completo, obligatorio para valorar una denuncia, evitan que la retirada inmediata destruya pruebas y permiten coordinarse con el Seprona que refuerza la investigación y la vía sancionadora.

Sin este procedimiento, el Ayuntamiento solo haría de servicio de limpieza y los actos incívicos continuarían repitiéndose sin ninguna consecuencia.

Se hace necesaria la colaboración ciudadana

Desde el consistorio también se remarca la importancia de la imprescindible colaboración del vecindario con la Policía Local, aportando información y manteniendo el seguimiento del caso.

En esta legislatura, se subraya desde el gobierno local con alcaldesa y ediles de Compromís, se aprobó en pleno la Ordenanza de Convivencia y Protección de los Espacios Urbanos, que refuerza las actuaciones contra los actos incívicos y protege tanto la salud ambiental como la economía municipal. La ordenanza está disponible en la web municipal para cualquier persona que la quiera consultar.

Gracias a esta ordenanza y como dato reciente, el día 16 de junio de este año se abrieron 5 expedientes sancionadores en un solo día por vertidos en la vía pública. Esto demuestra que la ordenanza funciona y que se está aplicando con rigor.

Una muestra más de vertidos fuera de los contenedores en Palma de Gandia / ajuntament de Palma de Gandia

Es importante remarcar que el sistema de gestión de datos del Ayuntamiento no registra ningún expediente sancionador por vertidos antes de 2024.

Esto significa que antes de 2024 no constan actuaciones sancionadoras por vertidos y que desde 2024 sí que se está actuando, con expedientes, denuncias y seguimiento. La diferencia es objetiva, demostrable y registrada en el sistema municipal.

Por lo tanto, hay un cambio claro en la manera de afrontar los actos incívicos: ahora se documenta, se investiga y se sanciona, según el ayuntamiento.

Cámaras en Marxuquera

Además, desde 2023 se está trabajando en la instalación de cámaras en los puntos más débiles de Marxuquera, con el objetivo de mitigar los vertidos y reducir el coste económico que generan, puesto que es el principal conflicto que tenemos a nuestro término por vertidos incontrolados. Es un proyecto largo, pero necesario, y que reforzará la capacidad sancionadora y preventiva.

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Finalmente, hay que recordar que el punto de la iglesia no es el único lugar afectado por los vertidos incontrolados. Hay varios puntos de vertidos incívicos, documentados con imágenes, que demuestran que el problema es generalizado y que requiere responsabilidad colectiva.