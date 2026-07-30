Patrimonio cultural: Oliva rinde homenaje institucional a su vecino y director musical Josep Malonda Sanchis

El Ayuntamiento de Oliva ha organizado, por primera vez de forma institucional, un acto de homenaje a un vecino de la localidad, concretamente el director musical Josep Malonda Sanchis, en reconocimiento a su valiosa aportación al patrimonio cultural y musical de la ciudad de Oliva.

El acto convocado por la alcaldesa, Yolanda Pastor, se celebrará este sábado día 1 de agosto a las 20 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento con invitación para poder asistir al mismo por la capacidad del espacio.

Josep Malonda, además de músico de la banda olivense, ha sido dinamizador del movimiento musical olivense como fundador de la Coral Santa Cecilia, ahora Associació Musical Santa Cecilia y la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda.

La Santa Cecilia de Oliva actualmente es una Asociación Musical y se gestó en el año 1970. Fue formada por componentes de la antigua Schola Cantorum de la localidad que fue muy activa durante los años 60 del siglo XX. Primero formaron el denominado Grup 70 al objeto de cantar acompañados de instrumentos electrónicos, pero pronto abandonaron la idea. Sus impulsores fueron Josep Malonda , Vicent Oltra Parra y Evaristo Miñana. A ellos se unieron jóvenes provenientes de organizaciones juveniles como el Movimiento Junior y jóvenes formados en otras agrupaciones musicales.

"Alma Mater"

Desde un principio el maestro y profesor Josep Malonda ha sido el "alma mater" de un proyecto músico-vocal en el que han participado centenares de vecinos y vecinas de Oliva a lo largo de su historia.

Por otra parte, en el año 2023 la Associació Cultural Centelles Riusech otorgó su reconocimiento a la Colla Sarabanda teniendo un significado especial, puesto que cumplía su 30 aniversario. La Colla, fundada en 1993 por el maestro dolçainer olivense, Josep Malonda, ha sido cuna y vivero de nuevos dolçainers que posteriormente han fundado nuevas "collas" en todo la comarca de la Safor.

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El reconocimiento lo tuvo el propio Josep Malonda como gestor y coordinador de este importante proyecto musical de Oliva, que ha dinamizado la vida cultural y musical de la ciudad durante los últimos años y recientemente abrió los desfiles centrales de los Moros i Cristians de esta localidad de la Safor.