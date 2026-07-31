El Ayuntamiento de Oliva se hace cargo y solucionará el problema del riego en el campo de fútbol El Morer

El agua para regar volverá a correr por el Camp del Morer con normalidad. El pleno del Ayuntamiento de Oliva aprueba, por unanimidad, la moción presentada por el PSPV-PSOE sobre la UD Oliva.

El consistorio manifiesta su voluntad de colaborar activamente con la Unión Deportiva Oliva, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para lograr, con la máxima urgencia, una solución técnica, administrativa y jurídicamente viable que garantice el suministro de agua necesario para el riego del campo de fútbol del Morer.

Los grupos de la oposición: PSOE, Compromís y PP y también UCIN desde el gobierno, mostraron su sorpresa "porque el concejal de Deportes conocía desde agosto de 2025 la situación del agua del Camp del Morer y no ha hecho nada", según asegura Ana Morell. El edil, Joan Mascarell, no intervino en la discusión del tema. Lo hicieron el portavoz de Projecte Oliva, Joan Mata, y la alcaldesa Yolanda Pastor.

Solicitud

El tema es que se ha acordado formalmente solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la autorización temporal prevista en el artículo 77 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que permita utilizar provisionalmente el agua del pozo del Polideportivo Municipal de Oliva para el riego del Camp del Morer mientras se tramita una solución definitiva.

Además de tramitar, paralelamente, una petición de concesión definitiva para autorizar, como solución ya propuesta por la CHJ por su naturaleza urbana, que la concesión del pozo para el Polideportivo ampare también en el campo del Morer.

En la moción plenaria se señala que se considera que el riego mediante camión cuba únicamente puede contemplarse, si procede, como una medida absolutamente excepcional y transitoria, sin que pueda entenderse como una solución definitiva a las necesidades del Camp de Fútbol del Morer.

Elogios

Y se reconoció expresamente la tarea deportiva, educativa y social que desarrolla la Unión Deportiva Oliva, así como felicitar públicamente el club por el reciente ascenso de su primer equipo y agradecer el compromiso manifestado por su Junta Directiva al asumir el coste económico de la infraestructura necesaria como muestra de su voluntad de colaboración para resolver este problema.

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La alcaldesa Yolanda Pastor anuncia que el lunes ha quedado por teléfono con el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol para tratar este tema y que convocará una mesa de trabajo, en la que se tratará el tema con la participación de todos los grupos municipales y representantes oficiales de la UD Oliva.