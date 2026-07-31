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Bellreguard le desea suerte a su atleta Quique Llopis en el Campeonato de Europa que se disputará en Birmingham

El ayuntamiento cuelga en el vestíbulo la camiseta que el subcampeón del mundo le regaló al municipio

Llopis y el alcalde junto a familiares, concejales y el entrenador del atleta, el día en que regaló la camiseta a Bellreguard

Llopis y el alcalde junto a familiares, concejales y el entrenador del atleta, el día en que regaló la camiseta a Bellreguard / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Ayuntamiento de Bellreguard no para de agasajar a su ciudadano más ilustre, en este caso el deportista internacional Quique Llopis Doménech.

El consistorio quiere rendir un pequeño homenaje a Quique Llopis Doménech antes de su participación en el Campeonato de Europa de Atletismo, que se celebrará del 10 al 16 de agosto en Birmingham.

La camiseta que el atleta bellreguardí regaló al municipio después de conseguir la medalla de plata al Campeonato del Mundo en pista cubierta luce desde hoy en el vestíbulo del Ayuntamiento como muestra del reconocimiento y el orgullo que siente todo el pueblo por sus éxitos.

Desde Bellreguard le desean mucha suerte en este nuevo reto deportivo y le trasladan todo su apoyo para que continúe representando al municipio al máximo nivel.

Fue segundo en Roma 2024

Quique Llopis, 26 años, defiende su medalla de plata en el último Europeo, el de Roma, cuando terminó segundo y solo cedió ante el italiano Lorenzo Simonelli.

Esta temporada llega algo retrasado en el ránking mundial (decimocuarto con 13.31) de los 110 metros vallas por culpa de unas molestias, aunque se acaba de proclamar campeón de España por cuarto año consecutivo.

El vallista de Bellreguard, entrenado por Toni Puig, asegura que va a llegar con opciones de luchar por todo en un año en el que ya ha logrado ser subcampeón del mundo en pista cubierta.

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Llopis será uno de los integrantes de la selección nacional española (España Atletismo) en la máxima cita competitiva del atletismo internacional en este 2026.

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