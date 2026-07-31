Benifairó de la Valldigna da un vuelco a sus fiestas y recupera la "cordà": una comisión vuelve a organizar los actos

En Benifairó de la Valldigna se había perdido la tradición de que un grupo de festeros o festeras organizaran las fiestas patronales del 1 al 3 de agosto. Era el ayuntamiento el que se encargaba de los actos en los últimos años, al menos en la última década, aproximadamente.

Pero este año todo ha cambiado. Una comisión, denominada Festers Rodem 2026, coge las riendas y se hace cargo de toda la programación. No solo eso, sino que introduce importantes novedades como aumentar los días de fiestas o el hecho de recuperar el espíritu "coeter" de la localidad con una "cordà", que no se hacía desde 2007.

Se trata de un grupo de 25 vecinos de distintas edades que se forma a partir de la fiesta de las "quintades". En los últimos 20 años no ha habido comisiones, excepto en 2018, y ahora se recupera esta tradición con gente de diferente edad".

Además, el ayuntamiento está encantado con esta iniciativa, destacan Víctor, Óscar y Marc, que son los festeros que atienden a este periódico: "Desde el consistorio nos ayudarán en temas legales y de seguros", puntualizan.

Las "nuevas" fiestas serán sufragadas, lógicamente, con fondos municipales, pero también con "dinero que hemos recogido los festeros de organizar distintas actividades a lo largo de este último año".

Dos días más de fiestas

Las fiestas de Benifairó de la Valldigna en honor al patrón Sant Benet Màrtir siempre se han celebrado los tres primeros días de agosto, pero "este año introducimos dos días más, contando el 30 y el 31 de julio. En total, cinco días", apuntan los festeros, que también son portadores de la imagen del santo.

Otra novedad que aporta Festers Rodem 2026 es la recuperación de la "cordà". "Aquí se ha hecho toda la vida, pero se perdió por diversos motivos. Será en una calle apartada del casco urbano y se encargará la Pirotecnia Aitana, que montará una jaula para el disparo". Será el día 3 a las doce y media de la noche y se espera que participen más de 500 personas, ya que son muchos los vecinos y vecinas que han realizado el curso para la manipulación de elementos pirotécnicos. "Hay muchas ganas de 'cordà' en Benifairó" remarcan los festeros.

También anuncian Victor, Óscar y Marc que las fiestas estarán amenizadas por charangas musicales, que supone otra gran novedad: "Queremos crear mucho ambiente en las calles desde primera hora de cada día", indican.

Al preguntarles por si van a organizar festejos taurinos como ha ocurrido en los últimos años en Benifairó, responden que "nos hubiera gustado, pero no damos abasto. Bastante tenemos con lo que tenemos. Antes, las fiestas eran solo la cena y el baile y ahora habrá actividades durante todo el día, además de las nocturnas".

El alcalde está satisfecho

El alcalde de Benifairó de la Valldigna, Marc Vercher, asegura que el pueblo y, por supuesto, en el ayuntamiento se sienten muy satisfechos de ver "cómo un grupo de personas con iniciativa, dedicación y esfuerzo han cogido las riendas de las fiestas, que es una tarea tan complicada".

Vercher expresa su sincero agradecimiento a la comisión Festers Rodem 2026 por las horas dedicadas a un trabajo que comporta muchos quebraderos de cabeza, a la vez que mucha responsabilidad.

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Desde el ayuntamiento "alentamos a la gente joven a que continúe esta tradición que ha ido desapareciendo de nuestro municipio. Esperamos que este año vuelva a haber una pandilla que, como ha sido tradición en nuestro pueblo, en la verbena del día 3 de agosto nos diga.. 'El próximo año ya tenemos festeros'".