Cáritas de Gandia refuerza el equipo de calle durante las olas de calor

El cambio climático está modificando, poco a poco, numerosos aspectos de la vida cotidiana y en sociedad. El aumento de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos también repercute en aquellas entidades que atienden a las personas más vulnerables.

Es el caso del equipo de calle de Cáritas de Gandia. Hasta ahora reforzaba sus servicios en las olas de frío, pero, ya desde finales de agosto de 2025, por primera vez, decidió, en colaboración con el ayuntamiento, hacerlo también durante las olas de calor, especialmente cuando la Generalitat decreta alerta roja. El año pasado el protocolo se activó una vez, y este año ya van tres.

Este protocolo especial, explica el coordinador, Chema Puente, contempla varias acciones durante los días que dure el aviso. En primer lugar el centro de día Maria Teresa Marqués, ubicado en el centro histórico, alarga su horario de cierre, de las 17 h hasta las 20 horas. Todas las salas de este edificio tienen aire acondicionado y por tanto quien lo necesite puede permanecer allí, como un «refugio climático».

Por otro lado, se refuerzan las salidas a la calle, que en circunstancias normales son tres veces por semana. En el despacho los técnicos de Cáritas tienen un gran plano de Gandia y playa donde están punteados los lugares en los que suelen estar las personas sin hogar. «Son pegatinas, porque van cambiando», señala Puente. No existe, por ahora, ningún asentamiento como tal en la vía pública.

Así como en invierno se les lleva café caliente, ahora se les acerca en esas salidas, con la ayuda de los voluntarios, agua fresca y granizados. También, por gentileza de una empresa, hace unos días se entregaron bolsas isotérmicas.

Además, a principios de mes la Generalitat contactó con Cáritas y les envió 150 kits básicos de protección frente a las altas temperaturas, que incluían botellas térmicas de agua, productos antimosquitos y elementos de protección solar como gorras, cremas solares y toallitas refrescantes. También se repartieron en Torrent, Elx, Castelló, Alicante y València.

La comida, que se prepara en el CAI Sant Francesc de Borja y se reparte en el centro de día, también cambia: predominan las ensaladas, legumbres frías y pollo.

Por otra parte, Cáritas no para en verano. Aunque sus trabajadores se toman vacaciones por turnos la mayoría de sus servicios siguen prestándose. La sede central en la calle Duc Carles de Borja tiene un horario de atención de verano de 8 h a 15 horas, y para las citas concertadas de 9 h a 14 horas.

Los técnicos también siguen operativos y preparando las próximas acciones solidarias. La próxima será la VII Gala Gastronómica Solidaria, una de las citas más especiales del año para la entidad. Se celebrará el lunes, 21 de septiembre, a las 20.30 h, en la plaza del Tirant. El encuentro reunirá a ciudadanía, empresas y establecimientos hosteleros en una noche de gastronomía, convivencia y compromiso social. Este año los fondos recaudados se destinarán al Programa de Viviendas.

Dos muertos la semana pasada por infarto y por deshidratación Encontrarse con personas sin hogar fallecidas en la vía pública o en casas «okupadas» es la circunstancia más amarga para el equipo de calle de Cáritas de Gandia. La semana pasada, coincidiendo con el calor, se produjeron dos fallecimientos súbitos de hombres que tenían un seguimiento por parte de la entidad, según lamenta Chema Puente. Uno de 52 años, fue por un infarto. Vivía en una casa «okupada». El otro caso, de 40 años, sucedió a las puertas de un supermercado a plena luz del día. Este último padecía la llamada demencia alcohólica, un daño cerebral grave producido por el consumo excesivo de alcohol, que produce confusión mental y pérdida de memoria. Esto, unido al calor y a la deshidratación que provoca el alcohol, fue un cóctel letal para esta persona. Desde 2024, como publicó este periódico, Cáritas ya ha contabilizado 28 fallecimientos de personas sin hogar en Gandia. Tres de ellos fueron el primer trimestre de este año, a los que habría que sumar estos dos últimos decesos. Puente explica que muchas personas sin hogar tienen problemas de adicciones, que lo complica más todo. «Desde Cáritas les podemos acompañar, controlar, ayudar y recomendarles que no consuman, pero ellos son libres y no podemos obligarles». Por otra parte, los ‘sin techo’ son personas itinerantes. En verano en Gandia esta población aumenta respecto a otras épocas del año. Llegan en busca de oportunidades laborales por la campaña turística, o residen en València pero suben al tren de Cercanías y duermen en Gandia. Se da otro fenómeno, explica Puente, y es que en verano hay más personas sin hogar en el núcleo urbano que en la playa de Gandia: «Huyen de lugares donde hay concentración de gente por temor a que les ataquen, sobre todo por las noches». En invierno es al revés. La labor de los voluntarios sigue siendo fundamental. Puente señala que en verano siguen igual de comprometidos, e incluso se ofrecen a suplir a técnicos que se toman vacaciones.

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