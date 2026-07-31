Gandia acogerá un encuentro autonómico de agentes tutores de diferentes cuerpos de la Policía Local

La concejala de Protección, Seguridad y Convivencia de Gandia, Lydia Morant, anunció la celebración en la ciudad del primer Encuentro de Agentes Tutores de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que convertirá a Gandia en punto de encuentro de los profesionales que desarrollan esta tarea preventiva y de acompañamiento en el ámbito educativo.

El encuentro tendrá lugar el lunes 14 de septiembre en el Campus de Gandia de la UPV, "y nace con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los agentes tutores de diferentes municipios, favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas y avanzar en la mejora de las herramientas de intervención dirigidas a la infancia y la juventud", informaron fuentes municipales.

Morant destacó la importancia de la Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Gandia, un servicio que trabaja de manera estrecha con los centros educativos, las familias y los servicios especializados para prevenir situaciones de riesgo y fomentar entornos seguros para los menores.

La regidora explicó que esta iniciativa llega después de un curso escolar en que la Unidad Agente Tutor ha desarrollado una intensa actividad. En concreto, durante el último año se han realizado 755 actuaciones, entre las cuales destacan 289 talleres preventivos impartidos en centros educativos que han llegado cerca de 8.000 alumnos.

Además, se han llevado a cabo 297 intervenciones con menores, ofreciendo acompañamiento, orientación y apoyo, así como coordinación con las familias, los centros educativos y los recursos especializados.

“Los agentes tutores representan prevención, proximidad y compromiso. Su trabajo diario es fundamental para construir una educación más segura y contribuir al bienestar de nuestros jóvenes. Con este primer encuentro queremos continuar avanzando, compartir conocimientos y reforzar una red de trabajo que resulta esencial para la protección de la infancia y la adolescencia”, dijo Morant.

La jornada estará dirigida a profesionales vinculados a este ámbito y combinará espacios de formación, reflexión e intercambio de experiencias con el objetivo de consolidar la figura del agente tutor como un recurso de referencia en la prevención y la convivencia en los entornos educativos.