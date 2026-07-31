La Guardia Civil requisa en Oliva 12 gallos de pelea a un clan familiar dedicado al robo y al tráfico de marihuana
En la operación los agentes detuvieron a cuatro de sus miembros, tres hombres y una mujer
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La Guardia Civil de València ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar dedicado al robo con fuerza y al menudeo de marihuana en Oliva, a quienes además han incautado además doce gallos de pelea y diversas armas, entre ellas una ballesta y una de fuego que figuraba como sustraída en Suiza.
La investigación comenzó a primeros de mayo, cuando se recibió una denuncia en que se informaba de la sustracción de hidrantes de parcelas agrícolas y contadores de agua en una finca de Xeresa, tras lo cual se logró obtener unas imágenes de seguridad que permitían identificar el vehículo empleado para cometer los delitos.
Posteriormente se pudo determinar la identidad del titular del vehículo y acreditar su participación en ese robo, lo que permitió identificar a todo el entramado criminal, informa este viernes la Guardia Civil. Los agentes comprobaron que el clan familiar se dedicaba no sólo a los robos con fuerza en Oliva y otros pueblos cercanos, sino también al menudeo de marihuana.
El pasado 15 de julio se efectuó una entrada y registro en un domicilio de Oliva que permitió la detención de los cuatro miembros de la banda, tres hombres y una mujer, de entre 28 y 70 años de edad y nacionalidad española.
Se les atribuyen delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), defraudación de fluido eléctrico, maltrato de animales domésticos, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, robos con fuerza y con violencia.
Durante el registro se intervinieron tres vehículos, 3,450 gramos de cogollos secos de marihuana, doce gallos de pelea y un perro de raza potencialmente peligrosa, que posteriormente fueron depositados en una protectora animal. También se incautó un arma corta que figuraba sustraída en Suiza, además de una carabina de aire comprimido y una ballesta.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de la Compañía de Gandia y las diligencias, entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia Plaza número 2.
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