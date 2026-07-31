Las nuevas cámaras de control del tráfico en Xeraco también ayudan a la Policía Local a investigar delitos

El sistema de videovigilancia instalado en Xeraco hace mes y medio para el control del tráfico rodado, a través de cámaras en distintos puntos estratégicos, especialmente en las entradas y salidas de la población, está demostrando ser una herramienta de gran utilidad para la Policía Local en la investigación de delitos, sobre todo hurtos y robos en viviendas ocurridos recientemente.

Las imágenes captadas por estas cámaras, junto con la labor de investigación y seguimiento realizada por agentes de la Policía Local permiten avanzar en las diligencias instruidas.

Este verano ha habido varios hurtos en viviendas, todos en el núcleo urbano. "Han regresado los murcigleros, que hacía años que no se veían, personas que entran en la vivienda mientras los moradores están dentro", señala el jefe de la Policía Local, Pedro Bofí, y añade que suelen ser ladrones de fuera que se mueven por varios puntos, incluso de toda España. Matiza también que en muchas ocasiones estos han emprendido la huida al ser detectados por los residentes.

Las nuevas cámaras de tipo LPR tienen más calidad que las ya instaladas en el exterior de los edificios públicos. Permiten leer una matrícula incluso de noche y con el vehículo en marcha y averiguar su modelo. Con estos datos la Policía Local puede cruzar información.

En uno de esos robos, cometido hace tres semanas por dos individuos y una mujer conductora, cerca del instituto, las cámaras pudieron cazarlos en la calle y también cómo se marchaban por la N-332, a la otra punta del municipio. Las diligencias se entregaron a la Guardia Civil para que prosiga la investigación.

El miércoles pasado hubo otro hurto de vivienda con un "modus operandi" similar. Intervinieron cuatro personas; dos se introdujeron a robar, una hizo labores de vigilancia y otro era el conductor de vehículo. La Policía Local tiene grabados todos los movimientos que dieron en la vía pública.

En estos casos es el juez el que valora finalmente si estas grabaciones se admiten o no como prueba en el proceso. En otros municipios también hay cámaras de este tipo, y tienen un efecto beneficioso y disuasorio en materia de seguridad ciudadana.