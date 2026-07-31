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Oliva abre una consulta para elaborar un reglamento de uso de la nueva Casa de la Cultura Salvador Cardona

El antiguo edificio del Centro Olivense se ha reconvertido en una moderna instalación que se abrirá este otoño

Casa de la Cultura de Oliva.

Casa de la Cultura de Oliva. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Concejalía de Cultura de Oliva ha abierto el periodo de consulta pública previa para la elaboración del futuro Reglamento de Uso de la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles. El objetivo de la consulta es recoger las aportaciones de la ciudadanía, las asociaciones culturales y las entidades interesadas, según informaron fuentes municipales.

La próxima apertura del edificio, prevista para este otoño, hace necesario establecer las normas básicas de funcionamiento de la nueva equipación cultural, regular los derechos y deberes de las personas usuarias, definir los criterios de utilización de los diferentes espacios y establecer el procedimiento de autorización para la realización de actividades culturales.

Las personas, asociaciones y organizaciones interesadas podrán presentar sus opiniones, sugerencias y aportaciones hasta el 26 de agosto de 2026, a través de una instancia general a través del Registro Electrónico municipal.

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La concejala de Cultura, Teresa Tur, señaló que desde el ayuntamiento "continuamos trabajando para que la futura Casa de la Cultura se convierta en un espacio abierto, participativo, al servicio de toda la ciudadanía y adaptado a las necesidades culturales de nuestro municipio".

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