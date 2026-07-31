Once días de diversión con música, cultura y tradición: Tavernes de la Valldigna presenta sus fiestas patronales

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, y el regidor de Fiestas, Carlos Torres, han presentado la programación completa de las fiestas mayores de 2026 pensada para que toda la población disfrute de las actividades para disfrutar con propuestas lúdicas, musicales y culturales que llenarán las calles del municipio del 10 al 20 de septiembre.

El Grup de Teatre de la Gent Gran será el encargado de protagonizar el tradicional pregón con el que arrancarán once intensos días de actividades como conciertos, concursos, espectáculos de danza y teatro o juegos familiares.

En el primer fin de semana de las fiestas llegará una de las grandes citas musicales con el concierto gratuito de La Casa Azul el viernes 11 de septiembre. Después la fiesta continuará a cargo de DJ Totote.

El sábado 12 tendrá lugar una cita muy especial con el Concurso de Charangas, que este año celebra su vigésimo cumpleaños. Por la noche, la plaza Major se convertirá en el escenario del musical Chronos, un espectáculo para todos los públicos.

El concurso de charangas en las fiestas de Tavernes de la Valldigna llega este año a su vigésima edición / Levante-EMV

El domingo 13 el municipio se llenará de vida y color con el concurso de calles engalanadas. Además, la Sociedad Instructiva Unión Musical de Tavernes ofrecerá un emotivo homenaje a Nino Bravo en un concierto con la colaboración de cuatro grandes voces.

En la jornada del martes 15 las escuelas de danza de la localidad demostrarán su talento encima del escenario. El miércoles 16 se anuncia el espectáculo España en un Suspiro con un sentido recorrido por los grandes artistas de la música española. El jueves 17 será especial porque se trata de una jornada dedicada a la mayor por la tradicional paella gigante a la hora de comer y un tributo musical a Isabel Pantoja por la noche.

La esperada noche de las paellas será el viernes 18, amenizada por la orquesta Extream, mientras que el sábado 19 el ritmo irá a cargo de la orquesta Montecarlo en la celebración de la noche de disfraces. Dos citas que volverán a llenar la plaza Major de público de todas las edades.

La juventud también tendrá su protagonismo dentro de la programación con actividades como las fiestas Remember y Bendita Locura, ambas el sábado 12, o la Gran Fiesta Joven, con diferentes Djs y reparto de regalos, el sábado 19.

Además, habrá espacio para los más pequeños y las más pequeñas con de actividades y juegos familiares como La Pandilla Pirata (domingo 13); el Baile de Disfraces Infantil (jueves 17), con la actuación A Xalar, de Trobadorets; o el teatro infantil WOW (domingo 20).

Una de las procesiones de las fiestas de Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Así mismo, entre la programación hay actos tradicionales como las procesiones de la "Baixà" y la "Pujà" del Crist de la Sang, la de la Divina Aurora o la ofrenda a la Virgen de Lourdes.

Las fiestas de Tavernes 2026 finalizarán el domingo 20 con el espectáculo Pepa, de Pepa Cases, y el tradicional castillo de fuegos artificiales en la plaza Major.

El anuncio de las fiestas siempre va acompañado del reparto del Llibre de Festes, que este año se podrá recoger a partir del lunes 3 de agosto en las dependencias del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y también en la Oficina de Turismo de la playa. El objetivo es que la ciudadanía pueda conocer con antelación toda la programación y disfrutar de los contenidos y homenajes que incluye esta publicación tan especial.

Valoraciones

La alcaldesa, Lara Romero, ha destacado sobre las fiestas de este año que "hemos preparado una programación muy completa para que cada persona, sea cual sea su edad, pueda sentir las fiestas como propias. Hemos querido combinar los grandes conciertos y espectáculos con los actos más tradicionales, porque nuestras fiestas continúan siendo un espacio de encuentro, convivencia y orgullo de pueblo".

El concurso de disfraces es uno de los actos de mayor tradición en las fiestas de Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Romero también ha querido poner en valor el significado especial del Llibre de Festes 2026, señalando que "su portada es un homenaje muy merecido al Grup Escolta La Valldigna, que cumple 50 años sembrando valores, solidaridad y compromiso con nuestro pueblo. Forman parte de nuestra historia y de la identidad colectiva de Tavernes".

Además, la alcaldesa ha explicado que su saluda en el libro es "una invitación a vivir las fiestas con intensidad, pero también con gratitud. A recordar todas las personas que nos han precedido, a valorar nuestras tradiciones y a continuar construyendo, entre todos y todas, un pueblo unido, orgulloso de sus raíces e ilusionado con su futuro. Las Festes Majors son el mejor reflejo del que somos como pueblo y todo es posible gracias a la colaboración de todos quienes lo hacen posible".

Asociacionismo

Por su parte, el regidor de Fiestas, Carlos Torres, ha insistido que la programación es fruto de mucha dedicación y esfuerzo conjunto: "Ponemos mucha ilusión y ganas en la planificación de actividades, tanto en las que son ya tradición, como en las nuevas propuestas porque queremos que todos los vecinos y vecinas encuentran motivos para salir a la calle y vivir las fiestas. Y todo ese trabajo no es posible sin la colaboración y cooperación con las asociaciones del pueblo y las personas que ayudan que año tras año esto sea posible".