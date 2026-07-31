En Tavernes de la Valldigna no se habla de otra cosa: La "bomba" Carlos Espí

Tavernes de la Valldigna, localidad natal de Carlos Espí Escrihuela, se despertaba este viernes con la noticia "bomba" del fichaje de su futbolista más ilustre por el Real Madrid. El Levante UD lo traspasa al club que preside Florentino Pérez, después de que se haya sabido del interés de algunos equipos de la Premier League o, incluso, del Villarreal CF, por hacerse con los servicios del mejor jugador sub23 de la Liga en la última temporada.

Entre los aficionados al fútbol en el municipio vallero hay opiniones encontradas. Eso sí, todos coinciden en que el Levante UD "lo tenía que vender", tras la gran campaña realizada este último curso. Las discrepancias se centran en que Carlos Espí se vaya a un club u a otro. Unos piensan que su sitio sería la liga inglesa porque el estilo de juego que allí practican se asemeja a sus condiciones futbolísticas.

Otros consideran que el Villarreal CF era su mejor destino porque "hubiera sido titular, sin duda", mientras que también hay quien opina que "es muy fuerte que fiche por el Real Madrid, pero allí no va a jugar. Lo van a ceder a otro club", a pesar de que digan que los del Bernabeu lo han contratado tras la marcha del también atacante Gonzalo.

En cualquier caso, todo el pueblo está contento con la buena nueva porque se le aprecia mucho. Es sencillo y sincero: "Se merece todo lo bueno que le pase", opinan la mayoría de valleros y valleras.

Espí está estrechamente ligado a su pueblo por su familia y amigos. Su "amor" a Tavernes y a su club de fútbol le ha llevado a dar su nombre a un campus que se ha celebrado entre los meses de junio y julio con un éxito total de participación.

Precisamente, su club de origen, la UE Tavernes, también se siente orgulloso de la trayectoria y de las buenas noticias que emanan del jugador formado en la cantera vallera.

El que ha sido presidente durante los últimos años y actual vicepresidente de la entidad, Toni Hernández, asegura sobre Carlos que "deportivamente no vamos a descubrirlo ahora y en el trato personal es una maravilla. Es un chaval sensato, ejemplar, atento con todos...lo hemos visto en el campus de este verano". Hernández desvela que, por si todo esto fuera poco, "su trayectoria también ha sido beneficiosa económicamente para la UE Tavernes, sobre todo cuando se le hizo ficha de profesional en el Levante UD. Ahora, este traspaso al Real Madrid no sé si repercurtirá en nuestras arcas, tenemos que verlo, estudiarlo y analizarlo".

Carlos Espí, con participantes en el campus que lleva su nombre / L-EMV

El dirigente destaca que Espí también ha supuesto una promoción grandísima para Tavernes y su club de fútbol en toda España y ahora a nivel internacional, tras recalar en el Real Madrid: "Espí es un ejemplo a seguir como miembro que ha sido de la cantera de nuestro club. Es el espejo en el que deben mirarse los que hoy son más pequeños. Su trayectoria habla muy bien de nuestra filosofía en el fútbol base. Que haya llegado donde está, es un premio para el club".

Entre las autoridades locales, la "bomba" Carlos Espí también ha calado, tanto que varios concejales del consistorio han expresado su valoración sobre el traspaso del joven jugador al equipo que dirige Mourinho a través de sus redes sociales, todas ellas en clave de felicitación hacia el futbolista.

Corazón y humildad

Las más significativas, sin embargo, corresponden a Lara Romero y Josep Llàcer. La alcaldesa afirma que "para Tavernes de la Valldigna es un orgullo inmenso ver como uno de nuestros jóvenes da un paso tan importante en su carrera deportiva". Fichar por el Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo, "es el resultado del esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia y el talento. Tengo la suerte de poder conocerlo y, si una cosa lo define, es su gran corazón y su humildad", destaca Lara Romero.

La primera autoridad dice estar convencida que, "allá donde vaya, continuará siendo la misma persona, y esto, junto con su trabajo, lo llevará muy lejos", añadiendo que lo de Carlos Espí supone también un mensaje muy potente para nuestros niños y niñas: con esfuerzo e ilusión, los sueños se pueden hacer realidad, seas del pueblo que seas".

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Josep Llàcer, concejal de Deportes: "Para Tavernes es un orgullo que Carlos Espí haya llegado hasta el club más importante del mundo por su palmarés. Lo único que podemos hacer desde aquí es darle ánimos y desearle todos los éxitos". Llàcer destaca del joven vallero su carácter y "su predisposición a ser siempre el embajador de Tavernes".