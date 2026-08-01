El Serpis sigue un verano más sin caudal ecológico y seco desde Almoines hasta Gandia

El río Serpis vuelve a estar, un verano más, seco a su paso por el centro histórico de Gandia. El prometido caudal ecológico ni está ni se le espera. La extracción para el riego desde Beniarrés y más abajo el partidor de Potries merma el caudal del río, convirtiéndolo en un secarral con cañas, especialmente entre Almoines y hasta su desembocadura en Gandia. Las olas de calor de este verano han acabado por darle la puntilla a un río que debería tener un mínimo de agua, amparado por la legislación, incluso por directivas europeas.

En otras localidades de su curso bajo como Potries y Beniflà conserva algo de agua, pero insuficiente para garantizar su fauna asociada, como patos, aves o peces autóctonos; el barbo o el «samaruc». Los ayuntamientos de Almoines y del Real de Gandia han decidido reabrir recientemente el Camí de la Palanca, que comunica ambas poblaciones atravesando el cauce, ya que se puede pasar perfectamente, incluso con vehículos. La ciudadanía de la Safor asiste un verano más impotente a la degradación de este espacio natural.

La Directiva Marco del Agua obliga los estados miembros a lograr el buen estado ecológico de las masas de agua. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Planificación Hidrológica establecen que el caudal ecológico no es un uso más del agua, sino una restricción previa a todos los usos —riego, abastecimiento, hidroelectricidad—, que el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar tiene que concretar para cada tramo fluvial.

Debate en el pleno

Al respecto, Compromís llevó al pleno de este viernes un manifiesto para exigir, entre otras medidas, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHJ el cumplimiento efectivo de un régimen de caudales ecológicos, así como la revisión de las normas de explotación del embalse de Beniarrés, ya que «la prioridad dada a los usos privativos por encima del mantenimiento del buen estado ecológico del río es contraria a la legislación».

Para los nacionalistas «resulta inadmisible que, incluso después de un año hidrológico 2025-2026 excepcionalmente lluvioso, con un 53 % más de precipitación que la media climática y la mayor parte de los sistemas de explotación de la CHJ en situación óptima de reservas, el Serpis siga estando en alerta por sequía».

En el debate en el pleno el portavoz de Vox, Manuel Millet, acusó a Compromís de «querer que la naturaleza se haga a la medida de sus deseos ecologistas». El edil popular Iván Moreno se mostró, en cambio, a favor de la moción pero «buscando el equilibrio entre la conservación del medio ambiente y los usos agrícolas». El concejal socialista Miguel Ángel Picornell hizo hincapié en que si la depuradora de Gandia-La Safor tuviera un tratamiento terciario el agua resultante valdría para mantener un caudal ecológico.

El reglamento del Paisaje Protegido llega ahora 20 años después Un ejemplo de que el río Serpis no ha estado entre las prioridades de las administraciones públicas es que la Generalitat ha iniciado la tramitación para aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Paisaje Protegido del Serpis. Esta figura se aprobó en el año 2007 pero el reglamento que lo desarrolla, y que debe acompañarla, llegará ahora, 19 años después. El trámite se inició con una consulta pública previa, un proceso participativo fundamentalmente telemático que acabó el pasado 17 de junio, y que ha pasado bastante desapercibido. El proceso lo lidera la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que dirige Vicente Martínez Mus. El PRUG será el instrumento que desarrolle el régimen de protección de este espacio natural y establezca el marco para su conservación, uso público y aprovechamiento sostenible. El futuro plan definirá las directrices para la gestión del espacio protegido del río Serpis y su entorno, y orientará las actuaciones dirigidas a conservar y mejorar los hábitats naturales, incrementar el valor ecológico y paisajístico del territorio y reforzar el papel del valle fluvial como corredor ecológico entre las sierras del interior y la costa. Asimismo, contemplará la protección y puesta en valor del patrimonio cultural asociado al entorno del Serpis, así como la promoción de un uso público ordenado y compatible con la conservación. El Paisaje Protegido del Serpis fue declarado mediante el Decreto 39/2007, de 13 de abril, del Consell, en aplicación de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, que establece para este ámbito un régimen específico de protección. Su ámbito comprende diversos municipios de las provincias de Alicante y Valencia, limitado por las sierras de Mariola y Benicadell en el norte y las de la Safor, la Cuta, Alfaro, Serrella y Aitana en el sur. Tiene una longitud aproximada de 50 km y una superficie cercana a las 10.000 hectáreas. Se encuentran desde espacios forestales muy conservados a los rústicos cultivos de montaña; desde las riberas fluviales a los riscos más inaccesibles. El conjunto conecta las sierras del interior con las del litoral mediterráneo y sintetiza, como pocos lugares valencianos, las características básicas y las peculiaridades de la montaña mediterránea.