Unas 2.000 personas llenan la playa de Miramar en la primera recreación de la historia del municipio

El paseo Marítim de Miramar se convirtió este fin de semana en un gran escenario al aire libre para acoger la primera edición de «Érase una vez... Miramar», una recreación histórica de la existencia del municipio.

La representación que reunió a unas 2.000 personas y permitió a vecinos y visitantes realizar un recorrido por los principales episodios que han marcado la historia local.

A las ocho de la tarde, la playa, situada junto al Riuet, se transformó en el punto de partida de un viaje a través de los siglos, desde los primeros asentamientos musulmanes y el nacimiento de la antigua alquería hasta la conquista del Reino de Valencia por Jaume I, el reparto de tierras recogido en el Llibre del Repartiment, la expulsión de los moriscos en 1609, la repoblación mediante la Carta Pobla de 1611 y la defensa de la costa frente a las incursiones berberiscas.

Ayuntamiento

La representación, organizada por el Ayuntamiento de Miramar dentro de la programación previa a las fiestas patronales, destacó por la implicación de decenas de vecinos y vecinas que participaron como actores, actrices y figurantes.

Asociaciones locales, miembros de la comparsa de Moros y Cristianos de Miramar y alumnado de la Escola de Música i Arts de la Unió Musical Milamarina dieron vida a los distintos personajes históricos, convirtiendo la recreación en un auténtico proyecto colectivo que puso en valor el talento y la participación del municipio.

Un momento de la representación en la playa de Miramar / Francisco Mestre

Además, la puesta en escena contó con la participación de cuatro jinetes con sus caballos, que protagonizaron algunos de los momentos más espectaculares de la noche y aportaron un gran realismo a las diferentes escenas representadas. Su presencia sorprendió al público y contribuyó a transformar el paseo marítimo en un escenario histórico al aire libre.

A lo largo de la representación, los asistentes pudieron disfrutar de escenas teatrales, música, danza y una cuidada ambientación que acercó la historia local de una forma divulgativa y emocionante.

Implicación máxima

La implicación del tejido asociativo y cultural del municipio fue uno de los aspectos más destacados de una iniciativa que nació con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico y reforzar el sentimiento de pertenencia entre generaciones.

El concejal de Fiestas, Salvador Gregori, puso en valor la gran acogida de esta primera edición y destacó que «la respuesta del público ha superado todas las expectativas y demuestra que Miramar tiene una enorme capacidad para impulsar proyectos culturales participativos». Además, subrayó que «el verdadero éxito de esta recreación ha sido la implicación de los vecinos y vecinas, de las asociaciones locales, de los Moros y Cristianos y de la Escola de Música i Arts de la Unió Musical Milamarina, que han hecho posible esta representación con su esfuerzo e ilusión».

La gente, vecinos y turistas, siguió con la máxima atención "Érase una vez...Miramar" / Francisco Mestre

Gregori también recordó que esta iniciativa forma parte de la apuesta municipal por ampliar la programación festiva en la playa: «Con esta nueva propuesta seguimos avanzando en nuestro objetivo de llevar las Fiestas Patronales también a la playa de Miramar, acercando la cultura y las tradiciones a todos los rincones del municipio».

La primera edición de «Érase una vez... Miramar» concluyó entre aplausos y con la sensación compartida de haber recuperado, por unas horas, la memoria colectiva de un pueblo que quiso contar su historia a través de quienes la han construido generación tras generación.

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El Ayuntamiento de Miramar confía ahora en consolidar esta recreación histórica como una cita cultural de referencia dentro de la programación estival del municipio.