Unos 80 niños participan con éxito en el Concurso Benjamin, Alevin, Infantil y Juvenill de Pesca de Gandia

El Club Deportivo de Pesca Gandia celebró el pasado domingo 2 de agosto el I Concurso Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil de Pesca, una jornada que se saldó con un rotundo éxito de participación al reunir a más de 80 niños y niñas de entre 6 y 17 años en la Escollera Norte del Puerto de Gandia.

La elevada participación confirma el éxito del trabajo conjunto que el club viene desarrollando con el Ayuntamiento de Gandia, a través de las Concejalías de Educación y Deportes, fruto del acuerdo de colaboración alcanzado entre ambas entidades para impulsar el deporte base y acercar la pesca deportiva a los más jóvenes. Gracias a esta iniciativa, la participación se ha incrementado de forma muy significativa, consolidando esta competición como una de las actividades infantiles más destacadas del verano.

Además, las categorías Alevín e Infantil participaban dentro de Jocs Esportius Municipals, reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Gandia por incorporar la pesca deportiva al calendario de competiciones escolares y fomentar valores como el respeto al medio ambiente, el compañerismo y la práctica deportiva.

Los mejores

Tras una intensa mañana de competición, los vencedores de esta primera edición fueron en categoría Benjamín: Julen Molina Amaya; en categoría Alevín: Guillem Orengo León; en categoría Infantil: Natalia Hernández Gallego y en categoría Juvenil: Marcos Quilis Bellescusa.

Desde el Club Deportivo de Pesca Gandia se quiere agradecer la extraordinaria respuesta de las familias participantes, cuyo respaldo ha convertido esta primera edición del 2026 en todo un éxito y supone un importante impulso para seguir fomentando la cantera de la pesca deportiva en la ciudad.

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Colaboración

Igualmente, el club agradece la colaboración de Vicky Foods, que ofreció el almuerzo a todos los participantes con una selección de productos de la compañía, contribuyendo a que niños y familias disfrutaran de una magnífica jornada de convivencia, así como la colaboración de Quinter Pesca Gandia, cuyo apoyo volvió a ser fundamental para el desarrollo del concurso.