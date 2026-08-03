Preocupación en Tavernes por el tono verdoso del lago de la Goleta: el ayuntamiento invertirá 250.000 euros en dragarlo

El lago de la Goleta, en la playa de Tavernes de la Valldigna, vuelve a traer de cabeza al ayuntamiento. Vecinos del entorno y visitantes han manifestado a este periódico su preocupación por el tono verdoso que ha adquirido el agua desde hace ya un mes, así como la presencia de algunas algas, y la reciente muerte de una tortuga, que como el resto son de las invasoras, de California.

Todo estos síntomas podrían apuntar a una falta de oxígeno del agua, pero desde el ayuntamiento lanzan un mensaje de tranquilidad: aseguran se están tomando medidas, monitorizando su estado y que por ahora no es una situación preocupante.

Un factor determinante han sido las altas temperaturas de este mes de julio en la Comunitat Valenciana, que ha sido el más cálido de la serie histórica de Aemet. Esto, unido a la radiación solar, provocó el crecimiento de algas, que el ayuntamiento retiró hace un mes. No hay constancia de que hayan muerto peces, como pasaba hace tiempo, antes de los miles de euros que Tavernes lleva invertidos en este lago artificial, en su empeño por convertirlo en un espacio agradable para vecinos y turistas en medio de una playa densamente urbanizada.

Vista del lago en una imagen de archivo. / Levante-EMV

El concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat, explica que se está trabajando para mejorar las condiciones del lago, "sin olvidarnos de que su función, en realidad, es la de un tanque de tormentas". En cualquier caso, "se ha mejorado la calidad del agua que entra, estamos poniendo a punto los filtros verdes y la recirculación del agua y aumentando el tiempo del aireador para mejorar el nivel de oxígeno".

Añade que las bombas se activan en un horario que no moleste a los vecinos, de 10 h a 14 horas y de 17 h a 22 h, tanto en verano como en invierno. Y reconoce que existe una sobrepoblación de tortugas de California.

Proyecto en ciernes

La buena noticia es que el gobierno vallero seguirá invirtiendo en el lago de la Goleta. Esta vez aprovechando las ayudas del Gobierno de España para municipios afectados por la dana de 2024, entre los que Tavernes está incluido. Al finalizar la temporada de verano está previsto el dragado del lago, retirada de fauna invasora y revegetación del mismo, unas actuaciones que se financiarán con 250.000 euros de esta línea de subvenciones. Actualmente se trabaja en los documentos técnicos y administrativos de este proyecto.

Noticias relacionadas

En el lago se han hecho varias actuaciones en los últimos años, como la construcción de un emisario para evacuarlo cuando rebosa. El lago se llena en épocas de lluvias abundantes y va menguando por evaporación con el paso de los meses, de ahí su difícil equilibrio natural. Hacer aportes de agua porque sí tampoco es la solución, puesto que debe ser un líquido de calidad, tratado y sin nitratos, que no ponga en riesgo a peces, patos, plantas, y en definitiva al frágil ecosistema que se ha podido generar en un espacio, insisten desde el ayuntamiento, que nació totalmente artificial.