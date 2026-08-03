La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas

La banda de música de Benifairó de la Valldigna, l'Entusiasta, no ha participado este año en los pasacalles y procesiones de las fiestas patronales de la localidad, que se celebran del 1 al 3 de agosto. La centenaria sociedad musical y la nueva comisión de festeros, Rodem 2026, que, como informó Levante-EMV, este año ha asumido la organización, no llegaron a un acuerdo, fundamentalmente por razones económicas. El ayuntamiento trató de mediar, pero sin éxito.

Como en muchos municipios la participación de la banda de música del pueblo en las fiestas patronales, y en particular en las procesiones, es una tradición muy arraigada.

Pero en esta edición en Benifairó no han sonado los acordes de l'Entusiasta. En su lugar los festeros la han sustituido por un grupo de "dolçainers", para las procesiones del Santíssim Crist de la Providència, el sábado pasado, y la de la Mare de Déu dels Àngels, el domingo. Este lunes es la principal, en honor al patrón, Sant Benet Màrtir. Por lo que respecta a los pasacalles los festeros, al verse venir el desenlace, contrataron a una charanga.

El motivo de la disputa es económico, aunque también se han generado algunas rencillas y malos entendidos entre festeros y banda que habrá que reconducir. L'Entusiasta pidió a la comisión por salir 6.000 euros, cantidad que después, durante las negociaciones, rebajaron a 4.500 euros, pero de ahí no se movieron. Los festeros les contestaron que no tenían más presupuesto y que entendían que su participación la cubría el convenio anual que mantiene la banda con el ayuntamiento.

Convenio

Las tres partes implicadas publicaron comunicados para dar sus versiones de los hechos. El ayuntamiento, a través de una nota, explicó que efectivamente mantiene ese convenio anual de colaboración con la sociedad musical, por valor de 15.000 euros para apoyar actuaciones de la banda, además de aportaciones adicionales para el coro (1.000 euros) y la escuela de música, con 800 euros.

El actual alcalde es el socialista Marc Vercher. Añade la nota municipal que "cuando este gobierno estaba en la oposición se aumentó en 2.000 euros la cuantía destinada a la entidad".

Este convenio también recoge la participación de l'Entusiasta en las fiestas. Ahora bien, cuando se redactó este documento, a petición de la propia entidad, no se especificó que fueran procesiones, sino "seis actos, más el concierto de fiestas".

El ayuntamiento mantiene que, aunque no esté explicitado, esos seis actos se corresponden a tres pasacalles y a tres procesiones, como es de costumbre. El concierto de fiestas sí se celebró, el pasado 30 de julio, junto a la banda de Simat de la Valldigna.

Pero el ayuntamiento añade que "durante las negociaciones se puso sobre la mesa la intención de la banda de retirar y no hacer constar en el convenio su participación en las procesiones, argumentando que anteriormente se había hecho por voluntad", cosa que sorprendió a los concejales.

El gobierno local señala que "el ayuntamiento siempre reconocerá la trayectoria de 125 años de historia de nuestra banda, pero ese respeto debe ser recíproco y basarse en el cumplimiento de los acuerdos institucionales", e insta a la junta directiva de l'Entusiasta a "reconducir esta situación desde el diálogo para las fiestas posteriores se desarrollen con la normalidad y la tradición que Benifairó merece".

"Decepción" de los festeros

Desde los festeros, a través de un comunicado en redes sociales, lamentaron haber llegado a este punto. "Según lo que siempre se nos ha trasladado la sociedad musical ha hecho el acompañamiento ya que recibe una subvención a cambio de cubrir estos actos". Con todo, hicieron una oferta económica que finalmente la banda no aceptó, por lo que los festeros muestran su "decepción".

L'Entusiasta también ha dicho la suya. "No aceptamos que antes de reunirnos se nos dijera que no había dinero, que entraba en el convenio, y que ya tenían el presupuesto de una charanga externa", comentan desde la junta directiva. Insisten que "la banda, cuando no ha habido festeros, ha salido altruistamente sin ninguna compensación, con el esfuerzo que supone reunir a unas 50 personas en unas fechas tan señaladas". Añaden que cuando la banda recibe una compensación económica "el dinero se destina principalmente a mantener la escuela de música y las diferentes agrupaciones que forman parte de nuestra sociedad".

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Lamentan que el desacuerdo "perjudique al conjunto del pueblo" y matizan que "no es una cuestión solo de dinero, sino de dignificar nuestro trabajo y pedir respeto, la dignidad de l'Entusiasta no está en venta". Por último, la directiva mantiene la "mano tendida al diálogo" y confía en que esta situación este año "haya sido puntual".