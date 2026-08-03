Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BomberosRiesgo extremo incendiosCrisis migratoria CeutaMuere en El GenovésTerremotoJubilaciónEclipse
instagramlinkedin

El Campus Musical Vicky Foods mantiene su compromiso social y destina 5.000 € a la Fundación Adopta un Abuelo

Un concierto en la plaza Major de Gandia pone punto y final al evento de este año

Los músicos del Campus Vicky Foods y el público, en la plaza Major de Gandia

Los músicos del Campus Vicky Foods y el público, en la plaza Major de Gandia / Àlex Oltra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La plaza Major de Gandia acogió el pasado sábado el concierto de clausura de la sexta edición del Campus Musical Vicky Foods, una iniciativa formativa y cultural que ha reunido durante los últimos días más de 110 alumnos de entre 12 y 18 años procedentes de diferentes puntos de España.

El recital final permitió a los participantes mostrar el trabajo realizado durante el Campus a través de un variado repertorio musical que amenizó la tarde de los asistentes.

El concierto estuvo dividido en dos partes: una primera dirigida por Alejandro Puchades y una segunda bajo la batuta de Vicent Mengual, que condujeron los jóvenes músicos en la interpretación de piezas de diferentes estilos.

Autoridades y responsables del Campus exhiben el talón solidario

Autoridades y responsables del Campus exhiben el talón solidario / Àlex Oltra

Al acto asistieron el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, representantes de la corporación municipal, responsables de Vicky Foods y otras empresas colaboradoras que hacen posible el desarrollo de esta iniciativa educativa y cultural.

Noticias relacionadas

Solidaridad

Además de la suya vertiente formativa, el Campus Musical Vicky Foods mantiene su compromiso social mediante una acción solidaria. En esta edición, un total de 5.000 euros procedentes de las inscripciones de los alumnos se destinarán a la Fundación Adopta un Abuelo, entidad que trabaja para combatir la soledad no deseada de las personas mayores y fomentar los vínculos intergeneracionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una familia de Gandia con cuatro hijas se queda en la calle al tercer intento de desahucio por impago de alquiler
  2. La Gandia de las hermanas Künneke
  3. El PP de Gandia celebra una cena de verano 'histórica': 'Vamos a ganar las próximas elecciones y vamos a abrir la mejor etapa de la historia de esta ciudad
  4. Palma de Gandia abre cinco expedientes sancionadores por incivismo: El municipio también sufre los vertidos incontrolados de trastos y residuos
  5. Benirredrà es el pueblo más 'rico' de la Safor y Palmera el de menor renta por hogar
  6. La longevidad se impone en l'Alqueria de la Comtessa: La vecina Angelina Martí Català también celebra 100 años
  7. Oliva desatasca un problema urbanístico histórico: El objetivo inmediato es finalizar la urbanización San Fernando de la playa
  8. Gandia aprovecha el verano para poner la ciudad patas arriba por obras

"Lo que funciona, no hay porque cambiarlo": Gandia destina 200.000 euros a una nueva edición del Xec Cultural Escolar para apoyar a las familias y al comercio local

"Lo que funciona, no hay porque cambiarlo": Gandia destina 200.000 euros a una nueva edición del Xec Cultural Escolar para apoyar a las familias y al comercio local

Unos 80 niños participan con éxito en el Concurso Benjamin, Alevin, Infantil y Juvenill de Pesca de Gandia

Unos 80 niños participan con éxito en el Concurso Benjamin, Alevin, Infantil y Juvenill de Pesca de Gandia

La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas

La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas

Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental

Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental

El Campus Musical Vicky Foods mantiene su compromiso social y destina 5.000 € a la Fundación Adopta un Abuelo

El Campus Musical Vicky Foods mantiene su compromiso social y destina 5.000 € a la Fundación Adopta un Abuelo

Gobernantes de 'playlist'

Gobernantes de 'playlist'

El mayor escaparate de tecnología educativa del verano está en Gandia: FuturSteam consolida el liderazgo de la ciudad como sede de acontecimientos

El mayor escaparate de tecnología educativa del verano está en Gandia: FuturSteam consolida el liderazgo de la ciudad como sede de acontecimientos

Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'

Tracking Pixel Contents