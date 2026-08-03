El Campus Musical Vicky Foods mantiene su compromiso social y destina 5.000 € a la Fundación Adopta un Abuelo

La plaza Major de Gandia acogió el pasado sábado el concierto de clausura de la sexta edición del Campus Musical Vicky Foods, una iniciativa formativa y cultural que ha reunido durante los últimos días más de 110 alumnos de entre 12 y 18 años procedentes de diferentes puntos de España.

El recital final permitió a los participantes mostrar el trabajo realizado durante el Campus a través de un variado repertorio musical que amenizó la tarde de los asistentes.

El concierto estuvo dividido en dos partes: una primera dirigida por Alejandro Puchades y una segunda bajo la batuta de Vicent Mengual, que condujeron los jóvenes músicos en la interpretación de piezas de diferentes estilos.

Autoridades y responsables del Campus exhiben el talón solidario / Àlex Oltra

Al acto asistieron el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, representantes de la corporación municipal, responsables de Vicky Foods y otras empresas colaboradoras que hacen posible el desarrollo de esta iniciativa educativa y cultural.

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Solidaridad

Además de la suya vertiente formativa, el Campus Musical Vicky Foods mantiene su compromiso social mediante una acción solidaria. En esta edición, un total de 5.000 euros procedentes de las inscripciones de los alumnos se destinarán a la Fundación Adopta un Abuelo, entidad que trabaja para combatir la soledad no deseada de las personas mayores y fomentar los vínculos intergeneracionales.