"Lo que funciona, no hay porque cambiarlo": Gandia destina 200.000 euros a una nueva edición del Xec Cultural Escolar para apoyar a las familias y al comercio local

El Ayuntamiento de Gandia ha presentado una nueva edición del Xec Cultural Escolar, una iniciativa municipal destinada a facilitar la adquisición de material cultural y escolar al inicio del curso académico.

Lo ha hecho el alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por las regidoras de Economía y Comercio, Elena Moncho; de Educación, Esther Sapena, y de Cultura, Balbina Sendra.

El programa cuenta con una dotación de 200.000 euros de las arcas municipales y permitirá a las familias beneficiarias disponer de un cheque de 30 euros por alumno para realizar compras a los comercios adheridos de la ciudad.

Prieto ha destacado que se trata de una de las iniciativas municipales «de las cuales más satisfechos y orgullosos nos sentimos», puesto que supone una ayuda directa para las familias al mismo tiempo que refuerza la educación, la cultura y el comercio de proximidad.

«El Xec Cultural Escolar es una medida pionera que hemos consolidado gracias a la excelente acogida que ha tenido durante los últimos cursos. Es mucho más que una ayuda económica; es una manera de entender la política municipal, apostando por la igualdad de oportunidades, la educación y el desarrollo económico local», ha afirmado el alcalde, añadiendo que "lo que va bien, lo que funciona no hay porque cambiarlo, sino mantenerlo".

El primer edil incidió que la iniciativa genera un triple beneficio: ayuda las familias a afrontar los gastos de la vuelta a la escuela, facilita a los estudiantes el acceso al material necesario para su aprendizaje y contribuye a dinamizar el comercio local, puesto que el importe solo puede gastarse en establecimientos de Gandia adheridos a la campaña.

Productos subvencionables

Entre los productos subvencionables se encuentran libros de lectura, cuadernos, material de escritura, calculadoras, instrumentos musicales, mochilas, estuches y otros elementos relacionados con la actividad educativa.

El Xec Cultural Escolar está dirigido a alumnado empadronado en Gandia que curso Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos.

Las ayudas podrán solicitarse a partir del próximo 17 de agosto a través de la página web municipal y podrán utilizarse hasta el 31 de octubre de 2026.

Cómo y dónde

La regidora de Economía y Comercio, Elena Moncho, explicó que los cheques se descargarán de manera telemática mediante la identificación del alumno (aportando el DNI) y tendrán que consumirse en una única compra y en un único establecimiento adherido.

Respecto a los comercios participantes, Moncho ha explicado que desde el departamento ya se han puesto en contacto con todos los establecimientos que participaron el año pasado para que cumplan los requisitos solicitados.

Como novedad, este año se habilitarán tres puntos de apoyo para facilitar la tramitación a aquellas personas con dificultades digitales. Estos espacios estarán ubicados en el Centro Social del Grado, en el Centro Social de *Benipeixcar y en el Centro Social Joan Climent. «Queremos acercar el servicio a los barrios y facilitar que todas las familias puedan acceder a esta ayuda sin necesidad de desplazarse en el Ayuntamiento», señaló Moncho.

La responsable de Comercio también informó que los establecimientos interesados a participar tendrán que formalizar su adhesión de manera telemática y cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Los comercios podrán presentar las justificaciones de los cheques cada quince días y tendrán de plazo hasta el 30 de noviembre para hacerlo.

Modelo de ciudad

Por su parte, la regidora de Educación, Esther Sapena, destacó que esta iniciativa refleja el modelo de ciudad que impulsa el gobierno municipal. «Es una apuesta clara por la equidad, por el apoyo a las familias y por el pequeño comercio. Hablamos de una ayuda que puede llegar cerca de 9.000 alumnos de nuestra ciudad», explicó.

Sapena subraya la importancia de los nuevos puntos de atención presencial para garantizar que todas las familias puedan acceder a la ayuda, especialmente aquellas con mayores dificultades tecnológicas o económicas.

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Además, recordó que existe consignación presupuestaria suficiente para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos, por lo cual las familias disponen de margen suficiente para tramitar y utilizar el cheque hasta el 31 de octubre.