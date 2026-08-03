Gandia moviliza más de cinco millones de euros en actuaciones de prevención forestal esta legislatura

La concejala de Medio Ambiente de Gandia, Alícia Izquierdo, y el director general de Medio Natural, Daniel Muñoz, han comparecido este lunes en rueda de prensa para responder en las declaraciones realizadas la semana pasada por el Partido Popular sobre una supuesta falta de ejecución del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. Ambos han acusado a los populares de intentar generar alarma social "buscando titulares sensacionalistas, con medias verdades y con fotografías totalmente descontextualizadas".

Daniel Muñoz dijo que el citado plan "se está ejecutando de manera permanente" y constituye la hoja de ruta que guía las actuaciones municipales en materia de gestión forestal y protección de las urbanizaciones situadas en zonas de interfaz urbano-forestal.

El director general señaló que Gandia dispone por primera vez de un contrato específico de gestión forestal dotado con 500.000 euros anuales. De esta cantidad, 360.000 euros se han destinado durante este ejercicio a la creación y mantenimiento de franjas de protección forestal en urbanizaciones como Molló 1, 2 y 3, Santa Marta, Cases de l'Algar y Cova Negra-Meravelles.

Solo en la zona del Molló se han invertido cerca de 160.000 euros para reducir la carga de combustible forestal y mejorar las condiciones de seguridad ante posibles incendios.

Muñoz recordó, además, otras actuaciones desarrolladas durante los últimos años, como el proyecto de pastoreo preventivo «Ramat de Foc», en el paraje Parpalló-Borrell, la construcción de dos balsas de apoyo a la extinción de incendios valoradas en 250.000 euros, la eliminación de cañas en el río Serpis y el proyecto de renaturalización del barranco de Beniopa, que han supuesto inversiones superiores a los 4,5 millones de euros, con ayudas estatales y europeas.

En conjunto, el ayuntamiento cifra en más de 5 millones de euros la inversión movilizada durante los últimos años para la prevención de incendios forestales en el término municipal.

Izquierdo afirmó que la prevención de incendios es una cuestión «demasiado seria para utilizarla con fines partidistas», especialmente en un contexto marcado por las altas temperaturas y los graves incendios registrados recientemente en diferentes puntos del país.

Izquierdo defendió que Gandia es actualmente uno de los municipios valencianos que más recursos destina a la prevención forestal y considera «una enorme irresponsabilidad» trasladar a la ciudadanía la idea que no se está actuando. A su vez, lamentó que la Generalitat sólo aporte este año 13.865 euros, una cantidad que calificó de «claramente insuficiente».

Respuesta del PP

Al respecto el concejal del Grupo Municipal Popular David Ronda, criticó que Izquierdo "esté más preocupada por atacar al PP que por gestionar las competencias que tiene encomendadas”, y añadió que “la obligación de la oposición es fiscalizar la acción del gobierno y exigir explicaciones cuando existen dudas sobre su gestión, aunque a Compromís le moleste que hagamos nuestro trabajo”.