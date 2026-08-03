El mayor escaparate de tecnología educativa del verano está en Gandia: FuturSteam consolida el liderazgo de la ciudad como sede de acontecimientos

Gandia vuelve a demostrar su capacidad para acoger acontecimientos de carácter cultural, tecnológico, educativo y divulgativo con una nueva edición de FuturSteam, una muestra que convertirá durante todo el mes de agosto la ciudad en el principal punto de encuentro de la robótica, la inteligencia artificial y la educación digital de la Comunitat Valenciana.

Del 1 al 30 de agosto, el Espacio Adelfa de la playa de Gandia acoge esta experiencia inmersiva dirigida a niños y niñas, jóvenes, familias, docentes y profesionales del ámbito educativo, consolidando Gandia como una ciudad preparada para albergar acontecimientos de cualquier naturaleza gracias a la versatilidad de sus espacios, su capacidad organizativa y su apuesta por una programación de calidad durante todo el año.

La muestra abrirá las puertas diariamente en horario de 18.00 a 21.30 horas y ofrecerá un amplio recorrido interactivo basado en la metodología "learning by doing", acercando de manera práctica y participativa disciplinas como la robótica, la programación, la inteligencia artificial, la realidad virtual o la cultura "maker".

Entre las principales novedades de esta edición destaca la presentación, por primera vez en España, de "Kode Dote", una innovadora solución tecnológica desarrollada por la firma Kode que plantea una nueva manera de enseñar y aprender tecnología.

Los niños también son protagonistas de FuturSteam en la playa de Gandia / Àlex Oltra

Además, FuturSteam será el primer espacio abierto donde familias y docentes podrán conocer y experimentar con Eutopia, una plataforma de evaluación por competencias alineada con la LOMLOE que facilita un seguimiento más objetivo y adaptado a los nuevos modelos educativos.

Los visitantes podrán recorrer diferentes áreas temáticas con propuestas para todas las edades. Entre ellas destaca el Desafío Minecraft-Playa de Gandia, una recreación digital a escala del municipio desarrollada por el alumnado de Cantera de Empresas.

La programación incluye también talleres de creación de videojuegos con Roblox, espacios de robótica y construcción de robots para diferentes niveles, demostraciones de impresión 3D y prototipaje, experiencias de realidad virtual desarrolladas junto con la Asociación Valenciana de Realidad Extendida (AVRE), una zona retro organizada por la Asociación Cultural de Arcade y Pinball de Alcàsser (ACAPA), además de una gran exposición de LEGO® coordinada por SolerBricks y una ludoteca LEGO destinada a los más pequeños.

FuturSteam cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gandia y la colaboración de entidades de referencia como Vicky Foods, Odec, la Universitat Politècnica de València (Campus de Gandia), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana (COIITCV), Hisparob o la Fundación Ingeniera Soy, entre otras.

Autoridades y organizadores, en el marco de FuturRteam en la playa de Gandia / Àlex Oltra

Esta colaboración entre administraciones, empresas, universidades y entidades especializadas permite continuar impulsando las vocaciones STEAM y consolida Gandia como un referente autonómico en la promoción del talento científico y tecnológico desde las primeras edades.

La regidora de Turismo, Balbina Sendra, destacó durante su visita a las instalaciones que "esta iniciativa une ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y representa una manera de educar imprescindible para preparar las nuevas generaciones. FuturSteam no solo posiciona Gandia como un referente tecnológico y turístico, sino que también despierta vocaciones desde la infancia. Es fundamental que los niños y niñas tengan la oportunidad de jugar, experimentar y desarrollar la curiosidad que los puede convertir en los científicos, ingenieros o tecnólogos del futuro".

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La regidora también invitó la ciudadanía y las personas que visitan Gandia durante el verano a acercarse al Espacio Adelfa para descubrir "los talleres, los espacios de realidad virtual, las actividades de robótica, la gran exposición de LEGO y el resto de propuestas. Es una experiencia educativa, familiar y lúdica que refleja el compromiso de Gandia con la innovación, el conocimiento y la organización de acontecimientos capaces de atraer públicos muy diversos y reforzar la oferta turística de la ciudad".