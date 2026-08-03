Oliva rinde homenaje a Josep Malonda "el Mestre": Un gran día de reconocimiento a uno de sus 'homenots'

Josep Malonda, "el Mestre", ha recibido un merecido homenaje de su Oliva natal, de la que "estoy profundamente enamorado". Un reconocimiento merecido de su ciudad celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento en un acto sencillo, pero muy emotivo, que congregó a más de un centenar de personas presidido por la alcaldesa, Yolanda Pastor, y la edil de Música, Silvia Castillo, junto a los portavoces de los grupos políticos municipales.

La primera autoridad le entregó al homenajeado una placa conmemorativa y el pin de la insignia de la ciudad de Oliva, que recibió muy emocionado, mientras que María Jesus, su esposa, era agasajada con un ramo de flores.

Malonda, que entró en el salón consistorial entre los aplausos del público, recordó algunos detalles de su trayectoria y agradeció a Julio Llorca el encargo de la adaptación que hizo junto a Joan Mont del himno de Oliva con música de Álvaro Marzal y letra de Salvador Soler, que pidió encarecidamente que "se cante en público", tras señalar, también, que "no se puede entender la música en Oliva sin la labor que hizo Álvaro Marzal".

También recordó al Grup 70 de música pop que sufragó el entonces plebán Salvador Campos, la recuperación junto a Consuelo Morell de la Dansà d’Oliva para el desfile de Moros y Cristianos de 1976, los años difíciles que dirigió la Associació Artístico Musical d’Oliva, el nacimiento de la Coral Santa Cecilia y agradeció a todos sus presidentes, Paco Alemany, Montse Aparicio, Vicent Salort y la actual Xelo Pizarro, o la gestación del Grup de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda, entre otros detalles.

Elogios

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, señaló que era "un gran día" en el que se llevaba a cabo "un acto de justicia en el que Oliva quiere reconocer a unos de sus homenots". Reconoció que la concejalía de cultura y la de música del Ayuntamiento de Oliva junto a la Associació Musical Santa Cecilia habían sido los promotores del acto, con el apoyo de las asociaciones locales.

Pastor también destacó el papel de Josep Malonda en la recuperación de la música y las tradiciones en esta localidad de la Safor y en general de la historia musical de la Comunitat Valenciana, ya que muchas entidades utilizan partituras adaptadas por el propio Malonda. Destacó también la importancia de su esposa, María Jesús, y de sus hijos Mamen, Josep y Rosa.

Historia viva

Abrió los parlamentos la presidenta de la Coral Santa Cecilia, Xelo Pizarro, apuntando que "si Malonda no existiera, lo tendríamos que inventar. Gracias por todo y por tanto". De hecho, tras leer su extraordinario currículum profesional, hizo una semblanza personal del "amigo y gran persona" que es Josep Malonda.

También estuvieron presentes miembros del Grup de Dolçainers Sarabanda y de la Colla de Dolçainers de la Safor, que interpretaron varias piezas de dolçaina. El acto concluyó con la música de la Coral Santa Cecilia interpretada por muchos de los componentes actuales del grupo a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad.