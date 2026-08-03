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Otra piscina que cierra en la Safor: El Ayuntamiento de Piles detecta un nuevo caso del "reto viral marrón"

Este verano ya se han producido varios casos añadidos a otros de contaminación "accidental"

Piscina del polideportivo municipal de Piles

Piscina del polideportivo municipal de Piles / Levante-EMV

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Las piscinas de la Safor están gafadas este verano. Ya sea por casos de incivismo como el del "reto viral marrón" o por motivos "accidentales", estas instalaciones están sufriendo continuos contratiempos durante la temporada estival.

Ahora le ha tocado a Piles. El Ayuntamiento informa que, por motivos estrictos de salud pública y seguridad, se ve obligado a cerrar temporalmente la piscina municipal.

La medida se ha tomado después de detectarse la presencia de excrementos dentro del agua. Como consecuencia, se ha activado de forma urgente el protocolo sanitario de evacuación, limpieza y desinfección exhaustiva estipulado por la Consellería de Sanidad.

La instalación permanecerá cerrada durante el tiempo que haga falta hasta que las analíticas del agua confirman que los niveles de cloro y salubridad vuelven a ser 100% seguros.

Garantizar la salud

El objetivo es completar el tratamiento de choque necesario para garantizar la salud de todos los bañistas. Se informará de la reapertura a través de esta misma página.

Desde el Ayuntamiento se condena enérgicamente este tipo de actos incívicos, los cuales no solo suponen un riesgo de contagio de enfermedades y gastos económicos extras de limpieza, sino que también perjudican directamente todos los vecinos y vecinas que quieren disfrutar de un servicio público en plena temporada de calor.

El consistorio haca un llamamiento a la responsabilidad, al respecto y al civismo de todo el mundo porque "la piscina es un bien comunitario y cuidarla es obligación de todos".

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El «reto viral marrón» es una gamberrada extendida en redes sociales que consiste en defecar u obrar dentro de piscinas públicas municipales. Este acto vandálico obliga a cerrar las instalaciones durante al menos 24 horas por motivos de salud pública, causando graves perjuicios a los usuarios en plena ola de calor.

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