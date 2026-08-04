El equipo GandiaLab Team sitúa a Gandia en el podio mundial de robótica: El ayuntamiento felicita a los jóvenes por sus grandes resultados

El equipo de robótica educativa GandiaLab Team, formado por 11 niños de entre 10 y 15 años de varias localidades de la Safor, que viajó a Sídney para la final del campeonato internacional Asia Pacific Open Championship 2026, celebrado recientemente, logró la tercera plaza. El equipo surgió de la academia Robótica Gandia, que dirige Víctor Rodrigo.

Por tal motivo, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la regidora Elena Moncho, ha ofrecido una recepción en el Ayuntamiento los integrantes del GandiLab Team para darles la enhorabuena por sus grandes resultados en un evento de tanta exigencia.

Durante el encuentro, el alcalde felicitó los jóvenes participantes por los excelentes resultados obtenidos en una competición de carácter internacional que reúne algunos de los mejores equipos de robótica educativa del mundo.

Juventud al poder

El GandiLab Team desarrolla proyectos STEAM basados en la robótica, la programación y la resolución de problemas, fomentando habilidades vinculadas a la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo.

A pesar de ser uno de los equipos más jóvenes de todos los participantes en el certamen, los representantes gandienses consiguieron una meritoria tercera posición, un resultado que pose de manifiesto el alto nivel de preparación y compromiso de sus integrantes.

Tanto José Manuel Prieto como Moncho trasladaron su enhorabuena a los miembros del equipo, así como a sus familias y al personal docente responsable del proyecto, destacando el valor de iniciativas educativas que impulsan el talento joven y proyectan el nombre de Gandia en el ámbito internacional.

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