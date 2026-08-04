Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BomberosRiesgo extremo incendiosCrisis migratoria CeutaMuere en El GenovésTerremotoJubilaciónEclipse
instagramlinkedin

El equipo GandiaLab Team sitúa a Gandia en el podio mundial de robótica: El ayuntamiento felicita a los jóvenes por sus grandes resultados

Los representantes de la ciudad y la comarca consiguieron una meritoria tercera posición en Australia

El equipo GandiaLab, alumnos y docentes, con las autoridades de Gandia, en el acto de recepción oficial

El equipo GandiaLab, alumnos y docentes, con las autoridades de Gandia, en el acto de recepción oficial / Natxo Francés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El equipo de robótica educativa GandiaLab Team, formado por 11 niños de entre 10 y 15 años de varias localidades de la Safor, que viajó a Sídney para la final del campeonato internacional Asia Pacific Open Championship 2026, celebrado recientemente, logró la tercera plaza. El equipo surgió de la academia Robótica Gandia, que dirige Víctor Rodrigo.

Por tal motivo, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la regidora Elena Moncho, ha ofrecido una recepción en el Ayuntamiento los integrantes del GandiLab Team para darles la enhorabuena por sus grandes resultados en un evento de tanta exigencia.

Durante el encuentro, el alcalde felicitó los jóvenes participantes por los excelentes resultados obtenidos en una competición de carácter internacional que reúne algunos de los mejores equipos de robótica educativa del mundo.

Juventud al poder

El GandiLab Team desarrolla proyectos STEAM basados en la robótica, la programación y la resolución de problemas, fomentando habilidades vinculadas a la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo.

A pesar de ser uno de los equipos más jóvenes de todos los participantes en el certamen, los representantes gandienses consiguieron una meritoria tercera posición, un resultado que pose de manifiesto el alto nivel de preparación y compromiso de sus integrantes.

Tanto José Manuel Prieto como Moncho trasladaron su enhorabuena a los miembros del equipo, así como a sus familias y al personal docente responsable del proyecto, destacando el valor de iniciativas educativas que impulsan el talento joven y proyectan el nombre de Gandia en el ámbito internacional.

Noticias relacionadas

El equipo saforense ya fue felicitado la pasada semana por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en un acto que se llevó a cabo en la sede de la entidad provincial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  2. Una familia de Gandia con cuatro hijas se queda en la calle al tercer intento de desahucio por impago de alquiler
  3. Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
  4. Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
  5. Palma de Gandia abre cinco expedientes sancionadores por incivismo: El municipio también sufre los vertidos incontrolados de trastos y residuos
  6. Benirredrà es el pueblo más 'rico' de la Safor y Palmera el de menor renta por hogar
  7. La longevidad se impone en l'Alqueria de la Comtessa: La vecina Angelina Martí Català también celebra 100 años
  8. La Gandia de las hermanas Künneke

El equipo GandiaLab Team sitúa a Gandia en el podio mundial de robótica: El ayuntamiento felicita a los jóvenes por sus grandes resultados

El equipo GandiaLab Team sitúa a Gandia en el podio mundial de robótica: El ayuntamiento felicita a los jóvenes por sus grandes resultados

La localidad de Daimús vuelve a exhibir orgullo por sus laureadas deportistas, las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero

La localidad de Daimús vuelve a exhibir orgullo por sus laureadas deportistas, las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero

En el municipio de Benirredrà también presumen de una mujer más que centenaria: Leandra Real cumple 105 años

En el municipio de Benirredrà también presumen de una mujer más que centenaria: Leandra Real cumple 105 años

Gandia es uno de los municipios del litoral valenciano más eficientes en la gestión del agua potable

Gandia moviliza más de cinco millones de euros en actuaciones de prevención forestal esta legislatura

Gandia moviliza más de cinco millones de euros en actuaciones de prevención forestal esta legislatura

Preocupación en Tavernes por el tono verdoso del lago de la Goleta: el ayuntamiento invertirá 250.000 euros en dragarlo

"Lo que funciona, no hay porque cambiarlo": Gandia destina 200.000 euros a una nueva edición del Xec Cultural Escolar para apoyar a las familias y al comercio local

"Lo que funciona, no hay porque cambiarlo": Gandia destina 200.000 euros a una nueva edición del Xec Cultural Escolar para apoyar a las familias y al comercio local

Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental

Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
Tracking Pixel Contents