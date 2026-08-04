Gandia adjudica por 746.516 € un contrato de suministro de señales verticales de tráfico durante cuatro años

La Junta de Gobierno Local de Gandia, celebrada el lunes, tuvo conocimiento de la adjudicación del contrato para el suministro de señalización vertical urbana a la empresa Serovial. El presupuesto es de 746.516 euros, IVA incluido, y tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogable por uno más. La actuación incluye el suministro de señales, palos, paneles informativos y todos los elementos necesarios para garantizar la correcta ordenación y seguridad del tráfico en todo el término municipal.

Entre las mejoras incorporadas por la empresa adjudicataria, según informaron fuentes municipales, destacan la implantación de una herramienta digital para la gestión georreferenciada del inventario de señales, la atención permanente de incidencias durante las 24 horas del día, la reducción de los tiempos de respuesta para actuaciones urgentes y la utilización de materiales certificados bajo criterios de sostenibilidad ambiental.

Por otra parte, el gobierno local aprobó una batería de medidas en materia social, educativa, laboral y de mejora urbana que permitirán reforzar la atención a las personas más vulnerables, fomentar la inclusión y la ocupación, avanzar en la integración entre el puerto y la ciudad y continuar modernizando las infraestructuras municipales.

Se aprobó una nueva edición del Cheque Cultural Escolar, una iniciativa dotada con 200.000 euros destinada a apoyar a las familias y promover el acceso de los estudiantes a recursos culturales y educativos.

En el ámbito social el ejecutivo local dio luz verde a dos convenios de colaboración que permitirán conceder subvenciones nominativas por un importe global de 64.990 euros. Por un lado, el Ayuntamiento destinará 60.000 euros a Cruz Roja para el desarrollo de su Plan de Emergencia Social durante 2026. La aportación permitirá financiar ayudas económicas para alojamiento y manutención de personas y familias en situación de vulnerabilidad, mantener la vivienda de emergencia social gestionada por la entidad en la calle Oliva y sufragar la contratación de personal técnico especializado en trabajo social, además de otros gastos asociados a la gestión del programa.

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia social y garantizar una atención inmediata a las personas que atraviesan circunstancias de especial dificultad.

Así mismo, se aprobó una subvención nominativa de 4.990 euros para el Club d'Atletisme Safor Teika, destinada a sufragar gastos de funcionamiento y actividades ordinarias de la entidad, con especial atención a las iniciativas orientadas al fomento del deporte femenino.

También se aprobó presentar el proyecto “NeXos+: alianzas para la inclusión y la ocupación territorial” a la convocatoria estatal de subvenciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales. El ayuntamiento pedirá una ayuda de 250.000 euros para desarrollar esta iniciativa, el presupuesto global de la cual asciende a 290.363 euros, de los cuales 40.363 euros serán aportados mediante financiación municipal.

Este proyecto da continuidad al programa NeXos desarrollado durante 2025 y está orientado a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. La iniciativa incorpora, además, una escuela de acogida para personas migrantes y un itinerario específico adaptado a personas con discapacidad, reforzando así la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

Integración Puerto-Ciudad

Otro de los acuerdos adoptados fue la aprobación de una adenda al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Gandia y la Autoridad Portuaria de València para continuar avanzando en el modelo de integración Puerto-Ciudad. La modificación adapta el acuerdo firmado en 2024 a la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y amplía su ámbito de actuación para incorporar al entorno de los tinglados frutales y otras zonas del recinto portuario.

La actuación ampliará en aproximadamente 16.000 metros cuadrados el ámbito inicialmente previsto y mejorará la conexión con el barrio de Venècia. Las obras están previstas para el último trimestre de 2026 y contarán con un plazo de ejecución de doce meses.

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La adenda también actualiza los compromisos de las dos administraciones respecto al mantenimiento de los espacios abiertos al uso ciudadano y refuerza la coordinación entre la Policía Local y la Policía Portuaria en materia de tráfico, seguridad y convivencia.