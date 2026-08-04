Gandia es uno de los municipios del litoral valenciano más eficientes en la gestión del agua potable

Gandia es uno de los municipios más eficientes del litoral valenciano en la gestión del agua potable. La ciudad alcanza un 96 % de eficiencia en la red de distribución en alta (la captación del recurso en la naturaleza y grandes tuberías que conducen hasta las plantas de tratamiento) y un 80 % de rendimiento técnico en la red urbana. Aunque perder un 20 % podría resultar excesivo, es uno de los mejores datos en comparación con otros municipios.

Esta es la principal conclusión de un estudio de la Cátedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera, publicado dentro de su último resumen trimestral, y que analiza el consumo, la eficiencia y la gestión de los recursos hídricos en Gandia.

En primer lugar, el estudio hace un diagnóstico de la situación. Explica que el ciclo integral del agua de Gandia presenta una marcada dualidad. "Históricamente, ha mantenido un fuerte vínculo con la agricultura, especialmente con los regadíos de la cuenca baja del río Serpis, pero la economía local ha experimentado una profunda transformación hacia un modelo terciarizado dependiente del sector servicios, y que requiere del agua como factor de desarrollo".

Así, la llegada estacional de personas "dispara la necesidad de este recurso durante el verano, obligando a las instalaciones de pozos, depósitos y plantas de tratamiento a estar calculadas para atender a toda esta demanda".

En cuanto a calidad Gandia tiene una de las mejores aguas potables de España y el mejor sistema de tratamiento de agua de toda la Comunitat Valenciana. En 2005 la ciudad fue pionera en tener una planta desnitrificadora, en 2015 los primeros en filtrar el agua para eliminar herbicidas, cal y magnesio, y en 2023 se invirtieron 2,3 millones en digitalizar la red del agua.

En la ciudad el tratamiento y la transición del caudal se centralizan en dos infraestructuras principales, las plantas Ull de Bou y Falconera, que en 2025 recibieron un total de 7.800.876 metros cúbicos de agua.

El año 2022 constituyó un punto de inflexión, según el estudio. "En aquel año, es registró una pérdida que superó el millón de metros cúbicos en transporte, con una eficiencia del 85,57 %. Esta situación se vio afectada por la descompensación del estrés hidráulico en los bombeos del Sector Playa IV. Sin embargo, a partir de 2023, la implantación de nuevas políticas de control de presiones y la renovación de cañerías de transporte la situación a cambiado la situación.El sistema ha conseguido reducir drásticamente los pérdidas en alta hasta 349.309 m3 en 2025. Esto permite hablar de unos máximos históricos de eficiencia y de conducción del 95,71 % en 2025".

En cuanto a la red urbana se distribuye por cañerías de menor diámetro hasta llegar al casco urbano, garantizando que la presión del agua sea la óptima para hogares y negocios. También hay datos del consumo de agua por usos: doméstico / residencial (69,34 %); industrial/comercial (20,64 %) y para los Servicios Municipales el 10,12 % restante.

Más consumo en verano

Otra derivada de informe es que el aumento demográfico que se da en verano por el turismo obliga a inyectar un 75 % más de agua a las tuberías, pero esto no sale gratis: "Sobredimensionar los caudales inyectados responde directamente a la llegada masiva de población flotante en verano en la playa de Gandia, hecho que somete las cañerías en baja a cambios bruscos de velocidad y presión hidráulica y el repunte de incidencias por roturas analizadas en los indicadores de mantenimiento del servicio", se advierte.

Aunque el sistema de optimización es de un 19,93 % para el año 2025, la red muestra pérdidas en el subsuelo a causa de juntas degradadas, materiales desgastados o roturas. "Una parte significativa de las incidencias se relaciona con las variaciones de presión por la llegada de población en verano, si bien se encuentran pérdidas basadas en desviaciones métricas derivadas de los contadores envejecidos o consumos institucionales no mesurados", señala el mismo informe. En 2025 los servicios técnicos de la empresa concesionaria gestionaron un total de 1.230 avisos por incidencias, como averías o fugas.