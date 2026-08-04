Gandia recibe 61 solicitudes para las cinco viviendas de alquiler asequible de la calle Magistrat Català

El concejal de Vivienda de Gandia, Salvador Gregori, informó este martes en rueda de prensa sobre el proceso de adjudicación de las cinco viviendas de alquiler asequible situados en la calle Magistrat Català, en el barrio de Corea, una promoción que el ayuntamiento compró en diciembre de 2024 a la Sareb. Tras su rehabilitación permitirá poner a disposición de la ciudadanía un inmueble que ha estado cerrado cerca de 17 años.

Gregori explicó que la Junta de Gobierno Local aprobó el lunes el listado provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso de selección. En total se han presentado 61 solicitudes, de las cuales 17 han sido admitidas después de comprobar el cumplimiento de los requisitos económicos establecidos para este programa de vivienda asequible.

El edil recordó que estas viviendas no forman parte del parque de vivienda social, sino que están destinadas a personas cuyos ingresos les permiten asumir un alquiler reducido. Por ello se han aplicado los criterios económicos establecidos por la Generalitat para este tipo de promociones.

Las viviendas cuentan con una superficie útil aproximada de 95 metros cuadrados, mientras que el ático llega entre los 140 y los 150 metros cuadrados. Todos los inmuebles disponen de trastero y tres de ellos incluyen plaza de garaje.

En cuanto a los precios, la vivienda más económica tendrá una renta mensual de 439 euros, que se sitúa alrededor de los 501 euros en el mes una vez incluidas los gastos de comunidad y la tasa de residuos. Por su parte, el ático tendrá una renta aproximada de 578 euros mensuales, una cifra muy inferior a los precios de mercado para inmuebles de características y ubicación similares. “Estamos hablando de viviendas con precios muy por debajo de los que actualmente existen en el mercado libre”, señaló Gregori.

El regidor explicó que el edificio ha sido objeto de varias actuaciones de acondicionamiento antes de su puesta en servicio. Después de permanecer cerca de 17 años paralizado, el inmueble presentaba deterioros derivados del paso del tiempo, principalmente relacionados con humedades y otros elementos constructivos.

Gracias a las ayudas concedidas y financiadas a través de fondos estatales y adjudicadas mediante concurrencia competitiva, el ayuntamiento pudo adquirir estas viviendas y completar los trabajos necesarios para su recuperación. Una vez finalizado el periodo de alegaciones, que permanecerá abierto durante diez días hábiles después de la publicación del listado provisional al Boletín Oficial de la Provincia, se procederá a la baremación de las solicitudes admitidas.

Baremación

Los criterios de puntuación tendrán en cuenta aspectos como por ejemplo el número de hijos de la unidad de convivencia, la existencia de personas mayores dependientes a cargo, los años de empadronamiento en Gandia y la edad de la persona solicitante, otorgando una mayor puntuación a los perfiles más jóvenes.

El objetivo es priorizar las familias y las personas con mayores necesidades de acceso a la vivienda, garantizando al mismo tiempo la máxima transparencia y seguridad jurídica durante todo el procedimiento.

Gregori apuntó que, aunque las competencias principales en materia de vivienda corresponden a la Generalitat, "el ayuntamiento continúa impulsando todas las iniciativas que están a su alcance para ampliar la oferta de vivienda asequible en la ciudad".

“Sabemos que cinco viviendas no solucionan la necesidad existente, pero es importante recuperar inmuebles que estaban cerrados y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Nuestro objetivo es continuar optando a nuevas subvenciones que nos permiten ampliar el parque municipal de vivienda asequible”, afirmó.

El regidor ha avanzado que, si se cumplen los plazos administrativos previstos, las viviendas podrían quedar adjudicadas y entregadas a sus nuevos inquilinos a finales de septiembre. El contrato tendrá una duración máxima de siete años, tal y como marca la ley.

"Insuficiente" según el PP

Sobre este asunto se pronunció el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular de Gandia, David Ronda. Para Ronda la iniciativa "es positiva pero insuficiente para responder a la grave crisis de acceso a la vivienda que sufre la ciudad".

Ronda señaló que el gobierno municipal "ha tardado más de dos años en habilitar únicamente cinco viviendas municipales", una cifra que considera "ridícula" para una ciudad de más de 80.000 habitantes donde cada vez resulta más difícil acceder a un alquiler.

Además, el concejal popular critica que las condiciones establecidas para acceder a estas viviendas dejan fuera a una parte importante de las familias que realmente tienen dificultades para emanciparse o encontrar un alquiler. "El ayuntamiento ha fijado un límite de ingresos de 29.400 euros anuales, un umbral que no responde a la realidad de muchas familias de Gandia”.