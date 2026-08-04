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La localidad de Daimús vuelve a exhibir orgullo por sus laureadas deportistas, las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero

El ayuntamiento les felicita públicamente por la brillante trayectoria que marca la vida deportiva de estas dos jóvenes

Adriana y Mar Solanes Valero, con el alcalde de Daimús

Adriana y Mar Solanes Valero, con el alcalde de Daimús / Ajuntament de Daimús

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Salva Talens

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Gandia

El municipio de Daimús no se cansa de agasajar a sus dos vecinas deportistas, las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero, hijas de un matrimonio también muy ligado al deporte que forman Silvia y Ausiàs.

El ayuntamiento con su alcalde, Robert Miñana, a la cabeza ha ofrecido, de nuevo, una recepción oficial en el consistorio a Adriana y Mar Solanes Valero para reiterarles el apoyo y la felicitación del municipio por un 2026 extraordinario.

Y es que esta dupla excepcional de deportistas cuenta con un palmarés impresionante: Adriana cuenta con numerosos títulos de campeona de España en triatlón, duatlón, acuatlón y atletismo al aire libre y pista cubierta, ganadora del clasificatorio Youth para el Europeo, mención especial en la Gala del Deporte de Gandia 2025 y mejor deportista de la Mancomunitat de la Safor Valldigna 2025, entre otros logros.

Su hermana Mar, la mayor, es campeona de España en edad escolar y por selecciones autonómicas en campo a través, múltiples podios y top-10 estatales en triatlón, duatlón y atletismo, además de ser convocada por la selección española en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

Trayectoria dominante

Con una trayectoria brillante y dominante, tanto a nivel estatal como autonómico, ambas se consolidan como referentes indiscutibles del panorama deportivo.

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Daimús repite su enhorabuena por todos sus éxitos y expresa un orgullo inmenso de que sean vecinas de la localidad. Las deportistas, mientras tanto, no paran de entrenar y competir con éxito.

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