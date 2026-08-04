La localidad de Daimús vuelve a exhibir orgullo por sus laureadas deportistas, las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero
El ayuntamiento les felicita públicamente por la brillante trayectoria que marca la vida deportiva de estas dos jóvenes
El municipio de Daimús no se cansa de agasajar a sus dos vecinas deportistas, las hermanas Adriana y Mar Solanes Valero, hijas de un matrimonio también muy ligado al deporte que forman Silvia y Ausiàs.
El ayuntamiento con su alcalde, Robert Miñana, a la cabeza ha ofrecido, de nuevo, una recepción oficial en el consistorio a Adriana y Mar Solanes Valero para reiterarles el apoyo y la felicitación del municipio por un 2026 extraordinario.
Y es que esta dupla excepcional de deportistas cuenta con un palmarés impresionante: Adriana cuenta con numerosos títulos de campeona de España en triatlón, duatlón, acuatlón y atletismo al aire libre y pista cubierta, ganadora del clasificatorio Youth para el Europeo, mención especial en la Gala del Deporte de Gandia 2025 y mejor deportista de la Mancomunitat de la Safor Valldigna 2025, entre otros logros.
Su hermana Mar, la mayor, es campeona de España en edad escolar y por selecciones autonómicas en campo a través, múltiples podios y top-10 estatales en triatlón, duatlón y atletismo, además de ser convocada por la selección española en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.
Trayectoria dominante
Con una trayectoria brillante y dominante, tanto a nivel estatal como autonómico, ambas se consolidan como referentes indiscutibles del panorama deportivo.
Daimús repite su enhorabuena por todos sus éxitos y expresa un orgullo inmenso de que sean vecinas de la localidad. Las deportistas, mientras tanto, no paran de entrenar y competir con éxito.
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