En el municipio de Benirredrà también presumen de una mujer más que centenaria: Leandra Real cumple 105 años

La localidad de Benirredrà también presume de una mujer centenaria. Más que eso, puesto que su vecina, Leandra Real ha celebrado 105 años. El ayuntamiento, con la alcaldesa Vicky Bordes al frente, ha tenido el privilegio de acompañar a Leandra Real en esta celebración tan especial.

La propia alcaldesa y la concejala de Educación, Tere Signes, han representado al municipio en el momento de compartir este momento tan emotivo con Leandra y su familia, felicitándola en nombre de todo el pueblo.

Según destacan desde el consistorio, "con una actitud siempre positiva, una gran sonrisa y una memoria envidiable, Leandra es todo un ejemplo de vitalidad y de aprecio por la vida".

Además, rodeada del afecto de los suyos, continúa demostrando que los mejores años también pueden estar llenos de ilusión. Desde Benirredrà le desean que continúe disfrutando de cada día con la misma alegría que te caracteriza.

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Leandra Real sería, en una clasificación hipotética, la segunda clasificada de más edad en la Safor, ya que en l'Alqueria de la Comtessa cuentan con la "abuela de la Safor", de 108 años.

Este mismo municipio ha celebrado recientemente otro centenario de una vecina, demostrando que las mujeres gozan de más longevidad que los hombres.

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En Daimús también existe un buen ejemplo. Vicenta Torres Martí, "Vicentica", acaba de entrar este mismo en el selecto club de las personas centenarias de la comarca.