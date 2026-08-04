Oliva pide una ayuda del 2 % Cultural para financiar la compra de más casas del antiguo Palau dels Centelles

El Gobierno de Oliva ha presentado, por primera vez, una solicitud de ayudas del 2% Cultural al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, según confirmó el concejal de Patrimonio, Teo Peris, en el transcurso del pleno de julio celebrado el pasado jueves. La intención es destinarla a la recuperación del entorno del antiguo Palau dels Centelles, concretamente para la compra de más casas.

Esta ayuda nace del mandato de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español que establece la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos 1% a la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o fomento de la creatividad artística.

Oliva perdió la posibilidad de conseguir estas ayudas hace unos años, al no tener la titularidad de estas viviendas del Palau, cuando se construyó el acceso sur de la AP-7 y ahora lo va a intentar coincidiendo con que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está llevando a cabo en Oliva las obras del cruce de la N-332 con la carretera de Pego a la altura del Hostal de Sant Jaume, adjudicadas en 2024 a la empresa olivense Torrescámara por 8,3 millones de euros.

Peris dijo que se van a llevar a cabo los planes previstos en el Plan Director del Palau dels Centelles y se llevará a cabo la tercera fase que afecta a la denominada “Torre de la Pólvora” para lo cual era necesaria la adquisición de la vivienda ubicada en la calle de l’Aula número 19, aprobada por unanimidad en el pleno de julio, y también el inicio de la cuarta, en la que se incluyen los números 13 y 15 del carrer Palau y también la casa del número 14.

Peris agradeció a los concejales y alcaldes anteriores, a los técnicos y el arqueólogo municipal que hicieron posible este Plan Director y dijo que es importante “para la revitalización del centro histórico de Oliva” que se lleve a cabo esta recuperación. También puso en valor el trabajo realizado desde entidades como la Associació Cultural Centelles Riusech y también la Associació Veïnal i Cultural “El Palau” que trabajan en la misma línea de recuperación de este monumento tan emblemático de la ciudad.

La portavoz de Compromís, Yolanda Navarro, recordó el trabajo realizado al respecto por el concejal Julio Llorca durante la anterior legislatura y pidió al gobierno municipal “poner más dinero en la partida de patrimonio histórico para llevar a cabo lo previsto en el Plan Director”. También se pidió desde PSOE, Compromís y PP que el gobierno local haga las gestiones necesarias para la adquisición de la Torre de la Muralla ubicada en la calle Abadía en su cruce con Sant Cristòfol. Se trata de la tronera que defendía el acceso del Portal del Pi, que data del siglo XV.