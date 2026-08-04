El Potries Music Fest 2026 arranca "Recordant a Josep Piera": El festival se celebra del 6 al 9 de agosto con una combinación de música mediterránea, ritmos de África y rock para toda la familia

El Potries Music Fest arranca este año con un homenaje póstumo al poeta saforense de Beniopa, Josep Piera. Será a las 19.30 horas de este jueves, día 6 agosto, en la Casa de la Cultura en una tarde para vivir la cultura desde la palabra, la gastronomía y la música.

Las entradas a la venta incluyen el evento "Recordant a Josep Piera", un encuentro íntimo con Àngels Gregori y Joan Deusa, acompañados por el clarinete de Ausiàs Garrigós, para recordar la palabra, la mirada y el legado de uno de los grandes poetas valencianos contemporáneos.

También se añade a la agenda una cata de tapas del Restaurante Cassoleta y el concierto de Pitxorines, grupo que revisita el repertorio popular de Mallorca con una mirada fresca, delicada y llena de matices. Ocho jóvenes artistas unen voces, tradición y arreglos propios en una propuesta viva y luminosa donde la música popular suena como si fuera nueva sin dejar de mirar de dónde viene. La actuación es a las 21 horas en el exterior de la Casa de la Cultura.

Los protagonistas del homenaje póstumo a Josep Piera que se celebra en Potries / Potries Music Fest

El viernes, día 7 de agosto, a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura, actúa Momi Maiga con la kora (instrumento musical tradicional de África Occidental), que habla de memoria y emoción. Heredero de una reconocida familia de músicos senegaleses, conecta la tradición Mandé con una sonoridad propia, abierta y personal. Un concierto para dejarse llevar por la voz, el ritmo y la profundidad de una música que nace de la raíz. Entradas a la venta.

También el mismo día 7 será el turno de La Sarauà + Albéricas. Una noche de música hecha desde la raíz y la memoria. La Sarauà y Albéricas se encuentran en una propuesta donde el pueblo, las voces y la tradición se convierten en celebración compartida. La cita es a las 21 horas en la calle Gandia con entrada gratuita.

El sábado 8 de agosto es el día grande del Potries Music Fest 2026 por el número de propuestas que la organización ofrece.

Los primeros en actuar serán Ramonets, que llegan al festival con 1, 2, 3… QUA!, un espectáculo de rock para toda la familia. Energía, humor y participación en un concierto donde, cuando el rock suena así, nadie se queda fuera. Subirán al escenario del parque de la Concordia a las 12 horas con entrada gratuita.

Por la tarde, llega uno de los platos fuertes de la programación. El protagonista es el virtuoso guitarrista, Ausiàs Parejo. Ofrecerá un concierto íntimo, intenso y lleno de matices por su precisión y expresividad, que se encuentran en una manera de interpretar profundamente personal. A las 20 horas en la Casa de la Cultura con entradas a la venta.

Y para cerrar la jornada, Sedajazz Latin Sextet & Tania Tania en una actuación en la que se unen tradición latina y alma de jazz en una propuesta llena de ritmo, voz e improvisación. Una noche para dejarse llevar por el sabor, la energía y la fiesta de la música latina. Será a las 22 horas en la plaza del País Valencià con entrada gratuita.

La actuación de Sedajazz Latin Sextet + Tania Tania en Potries será el sábado por la noche / Potries Music Fest

El domingo se clausura el Potries Music Fest. Raquel Cruces canta con un pie en la memoria y el otro en el presente. A partir de ritmos recogidaos en archivos, fonotecas y tradición oral, revisita canciones populares de la península y los archipiélagos con voz, percusión y arreglos propios. Un directo intenso y frágil a la vez, donde los cantos antiguos vuelven a respirar con una emoción nueva. A las 12 horas en la Casa de la Cultura. Entradas a la venta.

Esta misma artista ofrece el sábado un taller de construcción de un pandero cuadrado, de 11 a 14 y de 17 a 19.30 horas, en el Museu de Cassoleria Àngel Dominguez. Entradas a la venta.

Y por último, el domingo a las 20.30 horas en al parque de la Concòrdia y con entradas a la venta: Magalí Sare y Anna Andreu.

Magalí es una artista inquieta, versátil y llena de matices. Cantante y compositora catalana, transita entre la formación clásica, el jazz y la canción de autor con una manera de interpretar profundamente personal. Una voz capaz de abrir nuevos territorios sonoros y convertir cada concierto en un espacio de expresión, sensibilidad y descubrimiento.

Anna Andreu escribe canciones que parecen quedarse suspensas en el tiempo. Con la complicidad de Marina Arrufat, su música transita por el pop de autor contemporáneo con una sensibilidad íntima, precisa y profundamente evocadora.

Historia

El Potries Music Fest nace en el año 2018 cuando este municipio de la Safor es declarado Capital Cultural Valenciana. La intención es acercar al público local y visitante unas propuestas musicales de calidad, que normalmente solo son accesibles en las ciudades. El objetivo es democratizar la cultura y la música entre la población rural, reforzando la actividad cultural como motor de cambio, dinamización y transformación social. El Potries Music Fest pretende hacer valer el esfuerzo que tantos pueblos del mundo rural hacen para que sus derechos culturales estén garantizados, desde el equilibrio entre el acercamiento de la cultura de la ciudad a la cual no se tiene un acceso fácil y la reivindicación de la cultura del pueblo y su sello de calidad.

La Sarauà + Albéricas también actúan este fin de semana en el Potries Music Fest / Potries Music Fest

Objetivos

El Potries Music Fest pretende ser un encuentro de carácter intercultural que combine la música con la esencia mediterránea del pueblo donde se celebra, tanto desde el punto de vista patrimonial, como ambiental y etnológico. La oferta variada de actuaciones musicales que se propone une estilos musicales muy diversos y con orígenes de todo el mundo. Además, en algunas ocasiones, se incorporan otras disciplinas artísticas a la programación, como las artes plásticas (cerámica), la literatura (poesía) o la interpretación del patrimonio arquitectónico desde donde se sitúan algunos de los espacios escénicos del festival.

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La música es el hilo conductor que combina los elementos patrimoniales y etnológicos, como la gastronomía tradicional, construyendo una propuesta que aporte un valor añadido a otros eventos similares. Entre las propuestas del festival se podrán encontrar actividades relacionadas con la gastronomía local o el oficio tradicional de la cerámica, así como el descubrimiento de edificios y espacios del patrimonio local.