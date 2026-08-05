Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver mujerEclipseEl tiempo en la C. ValencianaColas tasa basuraÁtico ValènciaJubilación
instagramlinkedin

VAIVÉN

El alcalde de Gandia cocina una 'fideuà' con el ganador local del 51º Concurso Internacional

Prieto con la concejala de Turismo y el cocinero.

Prieto con la concejala de Turismo y el cocinero. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde se le ve cocinando una fideuà acompañado por Vicent, chef del restaurante Blasco Bahamas, que se llevó el premio en la categoría de mejor cocinero local en el último Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia, el pasado junio. La hicieron con pescado de la Lonja: gambas, cigalas, galeras y rape.

"Vicent nos ha sorprendido con el mejor producto de nuestro mar y con todos los secretos para preparar una fideuà de primera, además de ser un gran cocinero, es una persona entrañable que comparte sus conocimientos con pasión y generosidad", indicó Prieto.

Noticias relacionadas y más

Hace unas semanas el portavoz del PP, Víctor Soler, para su "podcast", se lanzó a los fogones demostrando que él también es un amante del plato más característico e internacional de Gandia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  2. Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
  3. Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
  4. Palma de Gandia abre cinco expedientes sancionadores por incivismo: El municipio también sufre los vertidos incontrolados de trastos y residuos
  5. Benirredrà es el pueblo más 'rico' de la Safor y Palmera el de menor renta por hogar
  6. La longevidad se impone en l'Alqueria de la Comtessa: La vecina Angelina Martí Català también celebra 100 años
  7. Oliva desatasca un problema urbanístico histórico: El objetivo inmediato es finalizar la urbanización San Fernando de la playa
  8. Unas 2.000 personas llenan la playa de Miramar en la primera recreación de la historia del municipio

El alcalde de Gandia cocina una 'fideuà' con el ganador local del 51º Concurso Internacional

El alcalde de Gandia cocina una 'fideuà' con el ganador local del 51º Concurso Internacional

El misterioso caso del sistema de iluminación del auditorio de Villalonga

La diversión se traslada a Marxuquera: El distrito de Gandia celebra sus fiestas del 7 al 15 de agosto

La diversión se traslada a Marxuquera: El distrito de Gandia celebra sus fiestas del 7 al 15 de agosto

Tavernes de la Valldigna da otro paso hacia la apertura de la piscina cubierta: El ayuntamiento aprueba los precios de uso

Tavernes de la Valldigna da otro paso hacia la apertura de la piscina cubierta: El ayuntamiento aprueba los precios de uso

La banda de música d'Oliva obrirà la gran cavalcada de Disneyland París este dijous

La banda de música d'Oliva obrirà la gran cavalcada de Disneyland París este dijous

Gandia canaliza la ayuda de emergencia para Venezuela a través del Fons Valencià per la Solidaritat: La ciudad mantiene su compromiso con la cooperación internacional

Gandia canaliza la ayuda de emergencia para Venezuela a través del Fons Valencià per la Solidaritat: La ciudad mantiene su compromiso con la cooperación internacional

La banda de música de Oliva abrirá la gran cabalgata de Disneyland París este jueves

La banda de música de Oliva abrirá la gran cabalgata de Disneyland París este jueves

Los comercios de Oliva exhiben sus productos en Voramar 2026: La feria de este año es este sábado 8 de agosto

Los comercios de Oliva exhiben sus productos en Voramar 2026: La feria de este año es este sábado 8 de agosto
Tracking Pixel Contents