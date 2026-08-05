El alcalde de Gandia cocina una 'fideuà' con el ganador local del 51º Concurso Internacional

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde se le ve cocinando una fideuà acompañado por Vicent, chef del restaurante Blasco Bahamas, que se llevó el premio en la categoría de mejor cocinero local en el último Concurs Internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia, el pasado junio. La hicieron con pescado de la Lonja: gambas, cigalas, galeras y rape.

"Vicent nos ha sorprendido con el mejor producto de nuestro mar y con todos los secretos para preparar una fideuà de primera, además de ser un gran cocinero, es una persona entrañable que comparte sus conocimientos con pasión y generosidad", indicó Prieto.

Hace unas semanas el portavoz del PP, Víctor Soler, para su "podcast", se lanzó a los fogones demostrando que él también es un amante del plato más característico e internacional de Gandia.