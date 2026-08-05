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La banda de música de Oliva abrirá la gran cabalgata de Disneyland París este jueves

La AAMO fue seleccionada tras las gestiones realizadas por el director de la agrupación, Miguel Ángel Grau

Concierto &quot;Efecto 2000&quot; en la playa de Oliva.

Concierto "Efecto 2000" en la playa de Oliva. / Levante-EMV

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Miquel Font

Oliva

La Associació Artístico-Musical d'Oliva (AAMO) ha sido seleccionada para abrir la gran cabalgata de Disneyland París de este jueves. Para los miembros de la banda y familiares ha sido una gran alegría y hace semanas que empezaron a preparar tanto el viaje como el repertorio.

La gestión para hacerlo posible ha sido a cargo del propio director de la banda, Miguel Ángel Grau, quien ya ha participado en el desfile con otras asociaciones musicales. Según explica el mismo director "esta participación supondrá, además de una experiencia musical y vital inigualable, una oportunidad de convivencia y diversión para los músicos y para toda la Asociación, además de aumentar el sentimiento de pertenencia a nuestra agrupación musical".

Para el presidente de la AAMO, Juan Carlos Morera, "el viaje a París es todo un orgullo para la Associació Artístico Musical y para Oliva. Nuestros músicos abrirán el gran desfile del parque Disney. Por eso, hemos preparado un viaje de una semana en autobús, con músicos y también con familiares y acompañantes, porque todos juntos podamos disfrutar de este hecho histórico".

En la comunicación oficial por parte de Disneyland, dirigida al director Miguel Ángel Grau se les da la enhorabuena: "Han sido seleccionados para participar en el programa Disney Performing Arts en Disneyland Paris. Su actuación tendrá lugar el día 6 de agosto de 2026. La hora exacta y el lugar se confirmarán unas semanas antes de su llegada”, informan.

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La delegación olivense llegó a París el martes. Por ahora han hecho algo de turismo por la capital francesa, como la ruta “París iluminada”, con visita y cena en el Barrio Latino.

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