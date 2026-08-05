Los comercios de Oliva exhiben sus productos en Voramar 2026: La feria de este año es este sábado 8 de agosto

La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Oliva, en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Oliva (ACCO), ha organizado para este sábado, 8 de agosto la esperada Feria del Comercio Voramar 2026.

Un año más, la avenida Mar Mediterráni de la playa de Oliva se transformará en un animado mercado nocturno con los mejores productos y descuentos del comercio local.

Desde las 19.00 hasta las 23.30 horas, los vecinos y los turistas podrán descubrir una amplia variedad de artículos y servicios, con la calidad que caracteriza al comercio de proximidad de Oliva.

Este año participarán comercios de sectores tan diversos como la moda, la alimentación, la joyería, la óptica, la floristería, la belleza, el arte, la decoración y los servicios inmobiliarios.

Establecimientos confirmados

Los establecimientos participantes en esta edición son: Gauss, Can Fuster, Mavi Robes, Flors Elvi, La Tenda de María Rosa, Estética Bella Mapi, Olivamar Inmobiliaria, Paquetería Reyes, La Joia, Petit Petó, Caché, Rafael Moda, Atypical, Arpe Óptica, Espai n.º 10 y Merca Punt.

Uno de los grandes atractivos de la feria será, un año más, la venta de €ur-ACCOs, la moneda promocional exclusiva de ACCO. Durante la feria, los visitantes podrán adquirir 30 €ur-ACCOs por solo 20 euros, disfrutando de un descuento del 33% para realizar sus compras a los comercios participantes. La promoción estará disponible hasta agotar existencias.

Además de la oferta comercial, Voramar 2026 contará con actividades para toda la familia. Los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables, mientras que el público asistente podrá sorprenderse con la actuación de un mago, que recorrerá la feria creando un ambiente festivo y divertido durante toda la tarde-noche.

Los comerciantes

David Moratal, presidente de ACCO apunta que "Voramar se ha consolidado como uno de los acontecimientos comerciales más esperados del verano en la playa de Oliva. Es una oportunidad para que residentes y turistas conozcan la calidad, la proximidad y la variedad que ofrece nuestro comercio local. Gracias a iniciativas como los €ur-ACCOs conseguimos incentivar las compras y apoyar a nuestros establecimientos, a la vez que ofrecemos una experiencia diferente para disfrutar en familia. Invitamos a todo el mundo a visitarnos y vivir una gran noche de comercio, ocio y buen ambiente".

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Una gran oportunidad

Teresa Tur, concejala delegada de Comercio, destaca que "el comercio de Oliva está básicamente en el pueblo y ahora en verano la actividad está sobre todo en la playa. Por eso, con Voramar, el comercio se desplaza para acercarse a los vecinos y visitantes. Es una oportunidad fantástica, sobre todo porque las personas que nos visitan puedan conocer toda la oferta comercial de nuestra ciudad. Invito a todos a venir y a adquirir los productos de calidad y con el trato personalizado que solo el comercio de proximidad puede ofrecer. Será una oportunidad fantástica por disfrutar con la familia y los amigos, para los niños y mayores".