La diversión se traslada a Marxuquera: El distrito de Gandia celebra sus fiestas del 7 al 15 de agosto

La presidenta de la Junta de Distrito de Marxuquera, Liduvina Gil, y el técnico municipal, Joanjo Reig han presentado la programación de las fiestas de Marxuquera, que tendrán lugar del 7 al 15 de agosto y que cuentan con una amplia oferta de actividades pensadas para todos los públicos.

"La Comisión de Fiestas no solo trabaja durante estas semanas, sino que desarrolla una tarea constante a lo largo de todo el año para dinamizar Marxuquera con actividades como Carnestoltes, Halloween o iniciativas solidarias y gastronómicas que permiten recaudar fondos para hacer posibles estas celebraciones", señaló la regidora.

Gil puso en valor una programación que “"respeta la cultura, las tradiciones y la identidad propia de Marxuquera", a la vez que incorpora actividades lúdicas y familiares para todas las edades.

Las fiestas arrancarán el viernes 7 de agosto con una horchata y fartons en la plaza de la Ermita, seguida de la gincana acuática "Mar Xopat", una propuesta refrescante y participativa para dar inicio a las celebraciones.

El día siguiente, sábado 8 de agosto, tendrán lugar el tradicional campeonato de petanca a las pistas de la urbanización Xauxa y el campeonato de raspall en el camino Tohuero, una cita que, tal como destacó Joanjo Reig, mantiene viva una de las tradiciones deportivas más arraigadas del barrio.

El domingo 9 de agosto, la plaza de la Ermita acogerá una nueva edición del cine de verano, una actividad consolidada que invita los asistentes a compartir cenar y velada al aire libre.

Los días grandes

La programación central empezará el jueves 13 de agosto con la tradicional cena de "torrà" que reúne centenares de personas en la plaza de la Ermita. La noche continuará con ambientación musical.

El viernes 14 de agosto será una de las jornadas más intensas, con parque acuático infantil, el tradicional concurso de cazuelas de arroz al horno, la gran cabalgata de disfraces acompañada por la batucada Figatells Batucat’S, una cena de cátering y la gran verbena amenizada por el grupo musical Jotajaybers, seguida de una sesión de DJ hasta la madrugada.

El sábado 15 de agosto, día grande de las fiestas, los actos empezarán con el pasacalle y recogida de los festeros acompañados por la charanga Ve y Gita’t de Beniopa. A continuación tendrá lugar la solemne misa en honor a la Virgen María del Montdúver y el posterior pasacalle por los bares y el casal del barrio.

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Ya por la tarde, la programación continuará con la recogida de los festeros, la solemne procesión, la tradicional cena de sobaquillo en la plaza de la Ermita y, como final de fiesta, la macro disco móvil Sansaru Ontour.