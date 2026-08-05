Gandia canaliza la ayuda de emergencia para Venezuela a través del Fons Valencià per la Solidaritat: La ciudad mantiene su compromiso con la cooperación internacional

El Ayuntamiento de Gandia, a través del Fons Valencià per la Solidaritat, participa en la respuesta humanitaria impulsada por las entidades locales valencianas para ayudar la población de Venezuela afectada por los graves terremotos registrados recientemente al país. Esta acción conjunta permitirá movilizar un total de 101.070 euros destinados a dos proyectos de emergencia desarrollados por ACNUR y UNICEF.

La regidora de Cooperación, Liduvina Gil, ha explicado que el Fons Valencià per la Solidaritat, del cual forma parte el Ayuntamiento de Gandia desde hace más de treinta años, activó el protocolo de emergencia después de participar en la convocatoria del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencias de la Comunidad Valenciana (CAHE), con el objetivo de articular una respuesta coordinada ante la crisis humanitaria provocada por los terremotos.

Tal como ha recordado la regidora, el Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación que agrupa actualmente 166 entidades locales valencianas, 158 ayuntamientos y 8 mancomunidades, y que permite sumar recursos y esfuerzos para desarrollar proyectos de cooperación internacional, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo.

"La ciudad de Gandia mantiene un compromiso firme con la cooperación internacional y con la respuesta ante las grandes emergencias humanitarias", ha afirmado Gil.

La crisis humanitaria derivada de los terremotos ha provocado, según los datos facilitados por el Fons Valencià per la Solidaritat, más de 5.500 personas muertas, más de 17.000 heridas y más de 20.000 personas que han perdido su vivienda.

Para dar respuesta a esta situación, el Fons Valencià per la Solidaritat ha destinado inicialmente 30.000 euros procedentes de las aportaciones ordinarias de las entidades socias. A esta cantidad se han sumado las aportaciones extraordinarias realizadas por varios municipios valencianos, que ascienden a 71.070 euros, hasta llegar a los 101.070 euros totales que permitirán financiar dos actuaciones prioritarias.

Acnur y Unicef

Por un lado, ACNUR distribuirá kits de emergencia con artículos básicos no alimentarios entre 375 familias, beneficiando directamente 1.875 personas. Cada lote incluye material esencial para cubrir necesidades inmediatas como equipos de cocina, almohadillas, mantas, luces solares y recipientes para el almacenamiento y transporte de agua.

Por otra parte, UNICEF desarrollará un proyecto orientado a restablecer y garantizar el acceso seguro a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene, mejorando las condiciones de vida de la población afectada y reduciendo los riesgos sanitarios derivados de la emergencia. Esta actuación beneficiará directamente 4.500 personas y de manera indirecta otras 4.000.

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La firma de los convenios que hacen posible estas actuaciones tuvo lugar recientemente en Paiporta, municipio especialmente golpeado por la DANA de 2024. La regidora ha destacado el simbolismo de celebrar este acto en una localidad que sufrió una grave catástrofe y que ahora ha querido mostrar su solidaridad con la población venezolana.