Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell

Gandia es mucho más que sol y playa. Además del marjal, la joya de la corona en medio ambiente es el paraje natural municipal del Parpalló-Borrell. Protegido por la Generalitat desde 2004 es uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, con una superficie de 550 hectáreas.

Visitarlo supone, además, hacer un viaje en la historia de miles de años porque esconde uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa del Paleolítico Superior, con las cuevas del Parpalló y del Garrofer. Alberga además un centro de interpretación, junto a la carretera de Gandia a Barx (CV-675), así como numerosas rutas y senderos habilitados.

Pues bien, el ayuntamiento sigue mimando este paraje, consciente de su dimensión cultural, medioambiental y turística. A finales de mayo empezaron unas esperadas obras, cuyos expedientes se remontan a 2022, para poner en valor el lugar y adaptarlo a los nuevos tiempos.

Son tres proyectos que suponen una inversión total de 632.216 euros, financiadas íntegramente con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Por una parte, se están mejorando los accesos y la zona de aparcamiento que está junto al centro de interpretación. Para hacer el parking más grande el Ayuntamiento de Barx ha cedido suelo, ya que está en el límite, y se ha firmado un convenio entre ambos municipios. Esto permitirá además que gire un autobús, cosa que antes no se podía hacer, e incomodaba bastante sobre todo en las visitas escolares.

En cuanto al centro de interpretación se renovará toda la exposición museográfica, que es interesante pero ya tiene sus años. Además, en el edificio se están subsanando problemas en la cubierta que causaban goteras, y se reformarán los aseos y la climatización.

Obras para mejorar los accesos y el parking. / Levante-EMV

También se intervendrá sobre el santuario prehistórico, la "catedral del Paleolítico", el principal atractivo del paraje. Hasta ahora en la cueva existía una plataforma que quedaba a media altura, pero los visitantes no podían descender más. A partir de ahora, con una instalación nueva, podrán bajar y contemplar con sus propios ojos el famoso caballo grabado en la roca hace 20.000 años. Las más de 5.000 plaquetas halladas en las diferentes campañas de excavación, una de las mejores colecciones de arte rupestre levantino, están en los museos.

Retrasos

Cabe señalar que estos trabajos han sufrido retrasos por la dificultad en conseguir maquinaria pesada y elevadores, una situación que se generó tras la dana de 2024 y que todavía se arrastra en muchos ayuntamientos valencianos. Estaba previsto acabarlos a mediados de julio.

Con todo, en apenas dos o tres semanas estarán acabados, aunque la exposición tardará un poco más, ya que se renovará en septiembre. Las obras también han obligado a que este verano el centro de interpretación y la cueva estén cerrados a los visitantes.

Prevención de incendios

Por otra parte, se han hecho actuaciones que ayudan a la prevención de incendios forestales. Por una parte, se han acondicionado todos los caminos que suben al Coll de la Rafaela, allanándolos y adecuándolos para facilitar la llegada de efectivos de extinción. En el paraje se han hecho labores de poda y de reducción de vegetación que podría actuar como combustible ante un fuego.

Otra novedad es que se están instalando unos sensores por todo el paraje que contabilizan las personas que pasan y miden gases como el dióxido de carbono. También hay cámaras de videovigilancia automatizadas. Y se han ubicado antenas de wifi en puntos estratégicos para que en el perímetro del paraje natural la gente pueda estar conectada y tenga cobertura de internet.

A esto hay que sumar el conocido como "Ramat de Foc", el rebaño de cabras que de manera controlada pastorean por el paraje y ayudan también a prevenir los incendios.