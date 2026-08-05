El misterioso caso del sistema de iluminación del auditorio de Villalonga

Los plenos municipales de Villalonga, donde el clima político sigue tenso tras romperse el consenso en diciembre de 2025, vuelven a deparar sorpresas. El del pasado 29 de julio también. En el contexto de un debate sobre subvenciones, en el que el portavoz del PP, Román Garrigós, reprochaba la gestión del alcalde, Juanjo Sanchis, del PSPV-PSOE, este último informó sobre una ayuda pública que no se acabó bien durante la época en que Garrigós fue alcalde, entre 2021 y 2023.

Sanchis reveló que en 2021 el ayuntamiento recibió una subvención de 12.000 euros para el auditorio municipal. En concreto era de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, para la reforma y modernización de instalaciones y equipamientos de espacios escénicos existentes.

La obra consistía en instalar un arco de iluminación con dos motores incorporados para modernizar el escenario. La empresa adjudicataria ejecutó el montaje de los aparatos, cobró el trabajo, y, una vez certificados por el técnico y la secretaria municipal, la misma empresa desmontó los motores y se los llevó, supuestamente, con el visto bueno del entonces alcalde, Román Garrigós, que acabó su mandato en 2023.

Desde que asumiera el mando Juanjo Sanchis ha hecho gestiones para que el sistema se instalara al completo. "El arco se quedó ahí fijo, pero no se ha podido usar con focos", precisa el alcalde. Aunque fue difícil contactar con la misma empresa, puesto que esta se extinguió, tras varias reclamaciones se logró que las piezas y los motores regresaran al auditorio, donde llevan almacenadas tres años, pendientes del montaje.

"Los motores no eran nuevos, pero exigí garantías de su buen funcionamiento", señala Sanchis. El actual alcalde también ha conseguido a través de los responsables de la empresa anterior el compromiso de que otra empresa lo instale a finales de este mes de agosto, sin cargo al ayuntamiento.

Sanchis no es partidario de exigir responsabilidades, puesto que finalmente el arco se pondrá, pero sí le hubiera gustado que fuera Román Garrigós quien desbloqueara esta situación. Desde Compromís piden que se aclaren los hechos con la mayor transparencia. Este periódico se puso en contacto con Garrigós para recabar su versión, pero por el momento no quiere hacer comentarios al respecto.