Oliva retoma los trámites para la ejecución del PAI Terranova III: La puerta de acceso a la conexión Oliva-Piles por las playas

El pleno municipal de Oliva aprueba por unanimidad la propuesta de acuerdo elevada por el regidor de Urbanismo, Joan Mata (PRO), para la reanudación del PAI Terranova III de la playa de Oliva, con el impulso de la actualización de los Proyectos de Urbanización y de Reparcelación correspondientes y la adaptación de la Cuenta de Liquidación Provisional a los costes actuales, documentos elaborados desde el año 2010 (hace 16 años), momento en que se paralizó.

Después de que desde el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Oliva se llevara a cabo el informe técnico-jurídico sobre el análisis de la situación actual del sector Terranova III, realizado durante la primavera de este año, ya se está en posición para reiniciar los trámites de la gestión urbanística.

Sentencia

La Unidad de Ejecución Terranova III es un sector pendiente de ejecutar desde el año 1983, pero que está prácticamente construido. Por Sentencia 30/2023, de 31 de enero de 2023, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4, de València, se obliga en el Ayuntamiento a gestionar el sector. De estas gestiones se dará información puntual al juzgado y se mantiene una favorable relación con las partes interesadas y su representación legal.

La zona

El ámbito de este sector compran entre el final de la zona urbana del Sector 19 de la playa (calle del Cedre) y el camino Marjaletes, y la línea de costa y Avenida Llauradors. Con esta actuación quedará cerrada la zona urbanizada, finalizando el camino de la Terranova, la Avenida de los Bancals, la de los Marjales y la de los Llauradors.

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Joan Mata, regidor de Urbanismo: «La ejecución de la UE Terranova III tiene un gran interés, también, en cuanto a la conexión Oliva-Piles por la costa. Para conectar ambas playas es menester ejecutar la carretera que enlazará Terranova III con la playa de Piles. Pero, como que los metros de carretera que pasan por dentro del sector Terranova III son imprescindibles para poder desbloquear la conexión, la ejecución del sector supondrá el desbloqueo de uno de los puntos más relevantes para hacer realidad la unión de las playas».