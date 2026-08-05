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El paro aumenta en la Safor con relación al mes de junio aunque los datos interanuales reflejan estabilidad

Hay 148 personas más con trabajo que hace un año por estas fechas, según Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV

Unos operarios trabajan subidos a un andamio

Unos operarios trabajan subidos a un andamio / Levante-EMV

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Salva Talens

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Gandia

Labora ha publicado el paro registrado en el mes de julio en la comarca de la Safor, que se ha situado en 9.309 personas, es decir, 230 parados más que en el mes de junio, con un incremento mensual del 2,53 %.

Por su parte, los datos anuales indican que hay en este mes 148 parados menos que el mismo mes del 2025, lo que supone una disminución de desempleo anual del 1,25 %.

En cuanto a la contratación, se han registrado 6.430 contratos en julio del 2026, lo que suponen 22 contratos más que en el 2025 es decir un 0,34 % de incremento interanual.

Por géneros, 2.618 han sido a mujeres (40’72 %) y 3.812 a hombres (59’28 %). La contratación indefinida mensual es de 2995 contratos (46’58 %), un 1’80 % menos que el año pasado y la contratación temporal es de 3412 contratos (53’06 %), un 2’16 % más que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 42’78 % a jornada completa y un 57’22 % a tiempo parcial.

Valoración

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, "esta dinámica se lleva arrastrando desde el año 2008, por lo que cada vez hay menos parados".

Asimismo, "los contratos indefinidos mantienen un peso importante, suponiendo el 46’58 % del total de los firmados en julio", un porcentaje muy superior al que representaban antes de la reforma laboral.

Según el sindicalista, "debemos estar alerta y relanzar la economía de la comarca. Para ello es necesario impulsar las reformas pendientes y avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornada".

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La consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras. En este sentido, resulta prioritario abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente, adecuando la normativa española a los estándares de la Carta Social Europea, que exigen una reparación adecuada para las personas afectadas, indica Eduard Gómez.

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