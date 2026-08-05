Tavernes de la Valldigna da otro paso hacia la apertura de la piscina cubierta: El ayuntamiento aprueba los precios de uso

El pleno de Tavernes de la Valldigna celebrado esta semana ha aprobado, con los votos favorables del gobierno local y la abstención de la oposición, la ordenanza reguladora de los precios públicos para la utilización de la piscina cubierta municipal.

El complejo deportivo aún no se ha podido estrenar tras 15 años de espera por culpa de una serie de problemas que han retrasado el proceso. Ahora, parece que ha llegado la hora definitiva de la piscina.

Josep Llàcer, concejal de Obras y Deportes, asegura que "si se puede abrir la piscina en octubre no será en noviembre. Los ciudadanos tienen ganas, pero nosotros también", aunque confiesa que "no debemos ni podemos hablar de una fecha concreta porque, una vez estén acabadas y recepcionadas las obras, disponemos de un mes para testar (probar) el funcionamiento de toda la instalación, que podría ser entre finales de agosto y finales de septiembre. Hasta que no comprobemos que todo está en orden, no podemos abrir".

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, en una visita a la piscina / Levante-EMV

Según el edil, las obras ya están casi a punto de certificar, también está aprobada la propuesta de gestión directa por parte del ayuntamiento (con el voto en contra el PP que quería gestión privada) y en este pleno de agosto se ha dado el visto bueno a la ordenanza de la normativa y los precios públicos.

El ayuntamiento se encarga de la gestión a falta de licitar la adjudicación del servicio de socorrismo, también el de mantenimiento de la instalación y otros servicios, pero siempre con el ayuntamiento de propietario, gestor y administrador, todo bajo su control.

La ordenanza ha sido presentada y aprobada en el pleno por el gobierno local de Tavernes de la Valldigna tras superar una serie de cribas, primero con un primer estudio de viabilidad económica y después con informes técnicos de los distintos departamentos municipales.

Matrícula y tarifas

Todos los usuarios y usuarios, sin distinción, deberán pagar una matrícula general de 20 euros con una duración de dos años. Al término de ese tiempo, tendrá que renovarse.

Las tarifas de agua tienen distintos precios. La de un solo uso en un día oscila entre los 2,50 euros de los menores de 18 años a los 4 euros de los mayores de edad.

Después hay bonos de 10 usos, que cuestan entre 12 euros a los menores y 25 a los mayores. También abonos de tipo mensual entre 12 y 20 euros, de frecuencia trimestral entre 30 y 50 euros y anual, de 108 a los menores a 180 euros a los mayores de 18 años. Es decir, a un niño o joven le puede costar la piscina 9 euros al mes durante un año y a un adulto 15 euros.

Lógicamente, la ordenanza también incluye precios para poseedores de Canet Jove, mayores de 65 años, personas con discapacidad funcional o, incluso, unidad familiar a partir de tres miembros del mismo núcleo.

Una imagen de la instalación deportiva acuática de Tavernes de la Valldigna aún cerrada al público / Levante-EMV

Aparte de las tarifas de agua están los cursos de natación que se impartirán. Incluyen desde bebés a natación adaptada o aquafitness, natación de peques, infantil, juvenil, de adultos y de mayores de 65 años. Serán cursos de una o dos sesiones a la semana por trimestre. El más económico será de 35 (1 día mayores de 65) y el más elevado de 90 euros con dos días de natación adaptada.

La piscina cubierta de Tavernes de la Valldigna también realizará cursos intensivos de natación durante los meses de verano dirigidos a adultos (15-18 euros), niños y jóvenes (21-30 euros) y aquafitness (18-25 euros).

La ordenanza también contempla el alquiler de calles (60 euros por hora) para realizar entrenamientos o, incluso, el de todo el vaso de la piscina, que costará 350 euros a la hora.

Según Josep Llàcer, la ordenanza debe someterse a un periodo de exposición pública y podría estar en vigor en el mes de septiembre para gestionar ya las inscripciones.

Un largo proceso

La historia de la piscina comienza en 2009 con el inicio de las obras que, en 2011, quedaron paralizadas, pese a que estaba prácticamente acabada y el intento del gobierno municipal del PP, de inaugurarla, algo que tumbó la Junta Electoral.

A partir de ahí arrancó un largo proceso administrativo, en el que primero la empresa entró en concurso de acreedores y después el ayuntamiento inició un proceso de liquidación, que acabó judicializado. Pasaron diez años hasta que el ayuntamiento finalmente pudo tomar posesión de la instalación.

Pese a los intentos, a partir de 2022 de ejecutar un proyecto de finalización, los técnicos se encontraron con que muchos de los elementos estaban obsoletos o inservibles, debido al paso del tiempo pero también al vandalismo provocado por el abandono del edificio. Hubo un intento de reiniciar los trabajos que también quedó paralizado.

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A partir de 2023 el nuevo Gobierno local se puso el reto de finalizarla y abrirla y dedicó un equipo en exclusiva a redactar un nuevo proyecto. Ese trabajo ha dado sus frutos con las obras prácticamente finalizadas y los precios públicos aprobados, lo que supone prácticamente el final de un camino que arrancó hace más de quince años.