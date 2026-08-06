La Agrupación Astronómica La Safor convoca un "ensayo general" para observar el sol e informar sobre el eclipse del día 12

El histórico eclipse de sol ya está a la vuelta de la esquina. En la comarca, la Agrupación Astronómica La Safor es la referencia para informarse sobre cómo, cuándo y dónde se puede divisar este histórico fenómeno, que no ha ocurrido en más de un siglo en la Península Ibérica.

De hecho, esta asociación, única en la comarca, ha organizado para este sábado, 8 de agosto, un "ensayo general" previo al día del eclipse, que es el miércoles, 12 de agosto.

La convocatoria es a las 10 horas en el Centre Social de Marxuquera. Se realizará una última observación, aunque la hora prevista no coincida con la del elipse y posteriormente se llevará a cabo una charla sobre el eclipse, según confirma Juan Bautista García Gimeno, el actual presidente de dicho colectivo.

García Gimeno invita a los vecinos de la comarca y a los turistas a que asistan a la jornada de este sábado, aunque también aconseja que "la gente haga servir este fin de semana y los días previos para buscar una buena ubicación para ver el eclipse".

Desde la Agrupación Astronómica La Safor, como han hecho las autoridades, se pide a los ciudadanos que eviten los parajes y parques naturales, montañas u otros lugares que puedan tener riesgo de incendio forestal.

El colectivo no organizará ningún acto especial el día 12 porque muchos de sus miembros se van fuera de la comarca, concretamente a Palencia, a un lugar especial para presenciar el fenómeno.

La ocultación del sol en la comarca comenzará entre las 19.35-19.40 horas del 12 de agosto y se calcula que llegará a su punto máximo sobre las 20.33 horas. El eclipse casi total, 99,92 % en la Safor durará entre 1 y 3 minutos.

En opinión del presidente de la AAS, el mejor lugar para verlo en Gandia es el brazo del Puerto, teniendo en cuenta que "el eclipse estará muy bajito porque ocurre al atardecer. Cualquier edificio o accidente geográfico que tengamos hacia el oeste, nos lo tapará".

Reglas a seguir

Para ver bien el fenómeno del eclipse que viene hay que seguir una serie de instrucciones. La primera premisa es que la luz solar no se puede ver o mirar directamente. Hay que comprar unas gafas que filtren los rayos ultravioletas e infrarrojos.

Tampoco debe observarse el eclipse con aparatos (cámaras, vídeos) o instrumentos (telescopios, prismáticos) que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes. También recomiendan evitar su observación con filtros no homologados, aconsejan desde la Agrupación Astronómica La Safor.

La sensación que va a tener la ciudadanía con el eclipse es, lógicamente, "de oscuridad, y también se notará un descenso de la temperatura", destaca el representante de la AAS.

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Por si fuera poco, advierte el presidente de la Agrupación, "esa noche tenemos el ciclo de las perseidas, es decir, la lluvia de estrellas, o sea, que después del eclipse cuando anochezca y durante toda la madrugada se podrá contemplar otro fenómeno espectacular. Vale la pena quedarse unas horas más en el mismo lugar donde vayamos a contemplar el eclipse".