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Cáritas Interparroquial Gandia envía 5.000 euros a Venezuela para apoyar a las personas afectadas por los terremotos

La ayuda expresa la cercanía, la fraternidad y el compromiso con las familias que atraviesan esta situación de emergencia

La entidad se suma a la respuesta de la red Cáritas y anima a colaborar con la campaña habilitada por Cáritas Española

Pablo Beltrán, director de Cáritas Interparroquial Gandia

Pablo Beltrán, director de Cáritas Interparroquial Gandia / Cáritas Gandia

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Salva Talens

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Gandia

Cáritas Interparroquial de Gandia ha enviado 5.000 euros a Venezuela para contribuir a la atención de las necesidades más urgentes de las personas y familias afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Desde las primeras horas de la emergencia, Cáritas Venezuela activó su respuesta humanitaria gracias a su presencia permanente en el país y a una extensa red formada por 37 Cáritas diocesanas, más de 600 Cáritas parroquiales y miles de personas voluntarias. Esta implantación territorial permite identificar las necesidades de cada comunidad y ofrecer una atención cercana, coordinada y adaptada a la evolución de la emergencia.

La intervención se está desarrollando principalmente en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Aragua y Falcón, además de atender a las familias que se han desplazado hacia otras zonas del país. Entre las principales necesidades identificadas se encuentran la alimentación, el acceso a agua potable y productos de higiene, la atención sanitaria y el suministro de medicamentos, el alojamiento temporal, la recuperación de viviendas y el acompañamiento psicosocial.

Ante esta situación, Cáritas Interparroquial de Gandia ha querido expresar su cercanía y solidaridad con Cáritas Venezuela y con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de los terremotos.

El presidente de Cáritas Interparroquial de Gandía, Pablo Beltrán, ha destacado el significado de esta colaboración: "Es una pequeña aportación, pero también un gesto de fraternidad, esperanza y compromiso con nuestros hermanos y hermanas que están atravesando esta situación tan difícil".

La respuesta de Cáritas no se limita a la cobertura de las necesidades más inmediatas. La red trabaja también en la recuperación de las comunidades, el restablecimiento de los servicios básicos, la rehabilitación de las viviendas y el apoyo a las familias para que puedan reconstruir sus medios de vida en condiciones de seguridad y dignidad.

Cómo colaborar

Las personas que quieran sumarse a la respuesta solidaria pueden realizar su aportación a través de la campaña de emergencia "Cáritas con Venezuela", habilitada por Cáritas Española en su página web.

También pueden colaborar mediante Bizum, utilizando el código 00089, o realizando una transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas habilitadas por Cáritas Española:

• Santander: ES23 0049 1892 6927 1329 3362

• CaixaBank: ES89 2100 5731 7102 0022 7540

• BBVA: ES95 0182 2370 4402 0170 2710

• Banco Sabadell: ES87 0081 5240 0300 0349 2752

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Toda aportación, independientemente de su cantidad, contribuye a que Cáritas pueda continuar atendiendo a las personas más vulnerables y acompañándolas tanto durante la emergencia como en el posterior proceso de recuperación y reconstrucción.

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