El comercio urbano de Gandia se 'muda' este viernes a la playa

La Concejalía de Comercio de Gandia ha organizado una nueva edición de ‘"Botigues a la Mar", una iniciativa destinada a acercar la oferta comercial de la ciudad a los visitantes y turistas que disfrutan de la playa durante la temporada estival.

La actividad tendrá lugar este viernes, 14 de agosto, de 19 h a 00 horas, en la calle Vicente Calderón de la playa de Gandia, donde un total de 18 comercios locales exhibirán y pondrán a la venta una selección de productos de moda, complementos y otros artículos de calidad.

La concejala de Comercio, Elena Moncho, destacó que esta propuesta forma parte de la estrategia municipal para reforzar la promoción económica y turística de la ciudad. “Esta acción nos permite llevar el comercio de proximidad allí donde se concentra una gran afluencia de personas durante el verano. Es una oportunidad excelente para visibilizar la variedad y la calidad de los establecimientos de Gandia en un entorno privilegiado cómo es la playa", señaló.

Moncho incidió en que "no solo contribuye a dinamizar la actividad comercial, sino que también genera una experiencia atractiva para residentes y visitantes, que podrán descubrir productos de calidad y aprovechar ofertas especiales en un ambiente veraniego y próximo".

Los establecimientos participantes en esta edición son los siguientes: Marbisa, Tecnoesport, Gaudir, Kokita Plata, El Bombazo, By Mascota, Kocoletta, Stroget Woman, Stroget Man, Olimpia & Co, Carolina Sierra, Moda Johana, Baby Johana, Esmeralda Moda Latina, Arlette Vidal, Neum, Mandala Tribu Lois y Blessed.