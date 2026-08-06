Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

El comercio urbano de Gandia se 'muda' este viernes a la playa

"Botigues a la Mar" se celebrará en la calle Vicente Calderón con la participación de 18 establecimientos

Moncho y Sendra en rueda de prensa.

Moncho y Sendra en rueda de prensa. / Natxo Francés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Concejalía de Comercio de Gandia ha organizado una nueva edición de ‘"Botigues a la Mar", una iniciativa destinada a acercar la oferta comercial de la ciudad a los visitantes y turistas que disfrutan de la playa durante la temporada estival.

La actividad tendrá lugar este viernes, 14 de agosto, de 19 h a 00 horas, en la calle Vicente Calderón de la playa de Gandia, donde un total de 18 comercios locales exhibirán y pondrán a la venta una selección de productos de moda, complementos y otros artículos de calidad.

La concejala de Comercio, Elena Moncho, destacó que esta propuesta forma parte de la estrategia municipal para reforzar la promoción económica y turística de la ciudad. “Esta acción nos permite llevar el comercio de proximidad allí donde se concentra una gran afluencia de personas durante el verano. Es una oportunidad excelente para visibilizar la variedad y la calidad de los establecimientos de Gandia en un entorno privilegiado cómo es la playa", señaló.

Moncho incidió en que "no solo contribuye a dinamizar la actividad comercial, sino que también genera una experiencia atractiva para residentes y visitantes, que podrán descubrir productos de calidad y aprovechar ofertas especiales en un ambiente veraniego y próximo".

Noticias relacionadas y más

Los establecimientos participantes en esta edición son los siguientes: Marbisa, Tecnoesport, Gaudir, Kokita Plata, El Bombazo, By Mascota, Kocoletta, Stroget Woman, Stroget Man, Olimpia & Co, Carolina Sierra, Moda Johana, Baby Johana, Esmeralda Moda Latina, Arlette Vidal, Neum, Mandala Tribu Lois y Blessed.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  2. Otras dos piscinas que cierran en la Safor: En Piles se detecta que ha sido una gamberrada y en Beniarjó es accidental
  3. Gandia invierte más de 630.000 euros en tres grandes obras para potenciar el paraje natural del Parpalló-Borrell
  4. Sebastián, gendarme que patrulla con la Guardia Civil en Oliva: 'Ayudamos al turista y hacemos más Europa'
  5. El TSJ avala que la Generalitat retirara a Potries la residencia de mayores y centro de día
  6. Unas 2.000 personas llenan la playa de Miramar en la primera recreación de la historia del municipio
  7. Tavernes de la Valldigna da otro paso hacia la apertura de la piscina cubierta: El ayuntamiento aprueba los precios de uso
  8. Gandia es uno de los municipios del litoral valenciano más eficientes en la gestión del agua potable

Simat de la Valldigna assegura que la Font Gran no està contaminada davant les crítiques veïnals i polítiques

El programa Radars de Gandia contra la soledad no deseada de los mayores se consolida con 189 usuarios

El programa Radars de Gandia contra la soledad no deseada de los mayores se consolida con 189 usuarios

El Albergue Juvenil Mar i Vent de Piles obtiene la licencia de apertura por primera vez en sus 55 años de historia

El Albergue Juvenil Mar i Vent de Piles obtiene la licencia de apertura por primera vez en sus 55 años de historia

Colapsa un tramo de pantalán recién construido en la nueva Marina de Gandia

La UE Tavernes y el CF Gandia ya conocen el calendario de la Lliga Comunitat 2026-2027: Confirmadas las fechas de los derbis

La UE Tavernes y el CF Gandia ya conocen el calendario de la Lliga Comunitat 2026-2027: Confirmadas las fechas de los derbis

Simat de la Valldigna asegura que la Font Gran no está contaminada ante las críticas vecinales y políticas

Simat de la Valldigna asegura que la Font Gran no está contaminada ante las críticas vecinales y políticas

Tavernes de la Valldigna traslada a la playa un concierto del Festival Sete Sóis Sete Luas por riesgo de incendios forestales en la montaña

Tavernes de la Valldigna traslada a la playa un concierto del Festival Sete Sóis Sete Luas por riesgo de incendios forestales en la montaña

La novena edición del Potries Music Fest empieza a lo grande con más de 200 asistentes en el "Recordant a Piera" y la actuación del grupo de mujeres "Pitxorines"

La novena edición del Potries Music Fest empieza a lo grande con más de 200 asistentes en el "Recordant a Piera" y la actuación del grupo de mujeres "Pitxorines"
Tracking Pixel Contents