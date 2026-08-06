Gandia aprueba su primera ordenanza reguladora del padrón sin alegaciones de la oposición

Gandia ya ha aprobado definitivamente su primera ordenanza reguladora del padrón municipal de habitantes, una vez finalizado el periodo de información pública sin que se hayan presentado alegaciones. Con esta norma, Gandia dispone por primera vez de un marco jurídico específico que permitirá reforzar la gestión del padrón municipal, homogeneizar los criterios de actuación, incrementar la seguridad jurídica y dotar los servicios municipales de una herramienta adaptada a las necesidades actuales de la ciudad.

Uno de los requisitos será, en el caso de un empadronamiento en una vivienda alquilada, exigir fotocopia del DNI del casero. Otra novedad es que solo se podrán empadronar un máximo de ocho personas en una misma vivienda, siempre que estos procedan de diferentes núcleos familiares.

El concejal Adrià Vila destacó en rueda de prensa que además es "un paso importante en la modernización de su administración, es una norma fruto de muchos meses de trabajo técnico y jurídico, elaborada con rigor y con un único objetivo: mejorar la gestión municipal y ofrecer más garantías tanto a la ciudadanía como la misma administración».

La ordenanza, como ya informó este periódico, desarrolla un marco regulador específico para el padrón municipal, consolida los mecanismos de comprobación y verificación previstos por la legislación vigente y dota al ayuntamiento de una mayor seguridad jurídica en uno de los procedimientos administrativos más relevantes para cualquier administración local.

«Esta ordenanza demuestra que es posible abordar cuestiones especialmente sensibles desde el rigor jurídico, la responsabilidad institucional y el trabajo técnico. Nuestro objetivo nunca ha sido generar alarma, sino ofrecer mejores herramientas para que el padrón refleje la realidad y se gestione con todas las garantías legales», aseguró Vila.

El concejal también hizo balance del "trabajo diario" que se realiza para depurar el padrón municipal. Así, desde el inicio de la legislatura se han revisado y depurado cerca de 4.900 empadronamientos "gracias al control y la detección de duplicidades, documentos caducados y otras situaciones irregulares".

La aprobación definitiva deja, además, un hecho político que, según Vila, merece una reflexión. «Durante más de un año, el Partido Popular y Víctor Soler convirtieron el padrón en uno de los principales ejes de su discurso político. Reclamaron una ordenanza, exigieron más controles y afirmaron que era una prioridad para la ciudad. Sin embargo, cuando se abrió el periodo de exposición pública precisamente para presentar propuestas y mejorar el texto, no registraron ni una sola alegación».

«Respetamos el papel de la oposición, pero creemos que la política también consiste en aportar cuando existen los mecanismos para hacerlo. Quien durante meses reclama una norma tiene también la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a mejorarla».

El regidor concluyó asegurando que «con esta aprobación, Gandia deja de debatir sobre la necesidad de regular el padrón y pasa a disponer de una herramienta jurídica sólida que refuerza el control, la seguridad jurídica y la eficacia administrativa. Ese continuará siendo el camino de este Gobierno: menos ruido, más trabajo; menos confrontación, más soluciones útiles para los vecinos de Gandia».

Respuesta del PP

Al respecto el concejal popular Vicent Gregori comentó que la ordenanza "llega tarde y sin incorporar ninguna de las propuestas planteadas por el PP". Gregori recordó que el PP presentó sus aportaciones antes incluso de que comenzara la redacción de la ordenanza, dentro del grupo de trabajo constituido para abordar esta cuestión.

Por su parte, el portavoz, Víctor Soler, se comprometió a, si gobierna en 2027, "volver a aplicar filtros en el padrón municipal, se acabará la barra libre de empadronamientos y recuperaremos los mecanismos que aportaban seguridad y permitían comprobar la legalidad y veracidad de las inscripciones".