El MEGòC (Modern Espai Gòspel Cor), protagonista en el ciclo "Música a la Mar" en la playa de Oliva
El concierto está programado para este viernes a las 23 horas en la plaza de Europa
Este viernes 7 de agosto llega a la playa de Oliva un nuevo concierto del ciclo "Música a la Mar". Es el turno del "Concierto of Stars", de la gira de verano 2026 del MEGòC (Modern Espai Gòspel Cor). La actuación es las 23.00 h en la plaza de Europa, de la playa de Oliva, para vecinos y turistas. Habrá sillas para los asistentes hasta completar el aforo.
En esta ocasión se trata de un potente espectáculo que combinará el góspel, el soul, el pop y el rock, en una actuación llena de energía y dirigida a todos los públicos. Destacan piezas como el "Sweet Caroline", de Neil Diamond todo un himno en la actualidad.
Abrirá el concierto en la primera parte dedicada al góspel The Show Begins, continuando con un mix de góspel contemporáneo, un mix de góspel tradicional y un “in memorian”, mix de estrellas como Ray Charles, Aretha Franklin, Tina Turner y Michael Jackson.
En la segunda parte también se podrá disfrutar de lo mejor del pop y rock de los 80, pop moderno del siglo XXI como Viva la Vida, el memorial dedicado a Freddie Mercury con Somebody tol ove y el Bohemian Rhapsody, rock para finalizar con Bon Jovi y cerrará Money for nothing de Dire Straits.
Maestro y fundador
El MEGòC está dirigido por su maestro y fundador, el músico y director olivense Fernando Climent. El proyecto nació en el año 2015. Climent comenzó con un grupo de niños a propósito de hacer un coro de los Juniors de Sant Roc. De los pequeños pasó a los padres y ahí están, triunfando allá donde van.
En el 2020, en plena pandemia, le dieron una configuración con la imagen que tienen actualmente y en estos años la formación ha madurado. Ahora ya están más que consolidados y muy contentos, ya que se trata de un proyecto muy singular en la Comunitat Valenciana.
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